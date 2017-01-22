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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

فرمانده انتظامی بروجرد:

۴۵۰۰ واحد صنفی بروجرد مورد بازدید قرار گرفت

۴۵۰۰ واحد صنفی بروجرد مورد بازدید قرار گرفت

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد از بازدید از چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنفی این شهرستان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی بروجرد با همکاری مسئولان اتحادیه های صنفی از تعداد چهارهزار و ۵۷۴ واحد صنفی در ۱۰ ماه نخست امسال در بروجرد بازدید کردند.

وی افزود: در این راستا ۹۰۵ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضایی پلمب شدند.

 فرمانده انتظامی بروجرد تصریح کرد: در این رابطه هزار و ۸۲۲ فقره تعهدنامه و  ۹۰۵ اخطاریه نیز صادر شد.

سرهنگ دلیری افزود: در این مدت ۴۴۱ قلیان، سه هزار و ۶۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق، ۲۴ هزار و ۴۴۰ عدد قرص و داروهای غیرمجاز و سه هزار و ۷۰۰ عدد انواع ترقه نیز کشف شد.

وی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس، از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 3884176

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