ضرورت سلامت نیروهای عملیاتی پلاسکو/خطر آلاینده های تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو صادق نیت گفت: با توجه به اینکه عملیات نجات و جستجو در ساختمان پلاسکو همچنان ادامه دارد کار در این محیط مخاطره آمیز می تواند منجر به بروز عوارضی بر سلامتی این عزیزان در حین عملیات شود که باید اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز خطرات جدی بر سلامت انجام شود.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتی به فرماندهان و اعضای تیم، خاطر نشان کرد: به علت امکان مواجهه زیاد با گرد و خاک حاصل از تخریب و همچنین امکان مواجهه با گازهای سمی، علائم سرفه، خشونت صدا، خس خس سینه، تنگی نفس می تواند نشانه اختلال آسیب حاد تنفسی باشد که نیازمند مراجعه فوری به اورژانس است. در صورت ابتلای فرد به این آسیب قطعا باید از مواجهه مجدد با آلاینده های تنفسی اجتناب کرد.

صادق نیت ادامه داد: وجود علائم گیجی، افزایش ضربان قلب، سرفه، تنفس سریع و بریده بریده و همچنین شنیدن صدای وز وز هنگام تنفس می تواند نشانه های هایپوکسی (کاهش اکسیژن خون) باشد که نیازمند مراجعه فوری به اورژانس است.

وی افزود: وجود علائمی مانند سردرد، تهوع، احساس ناخوشی از نشانه های مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است که نیازمند مراجعه فوری به اورژانس است.

صادق نیت اضافه کرد: وجود علائمی مانند ضعف و سرگیجه، سردرد، تهوع، درد شکم، ولع برای هوا، اختلال در نفس کشیدن و تشنج، از علائم مسمومیت با ترکیبات سیانید ناشی از سوختن پارچه است که نیازمند مراجعه فوری به اورژانس هستند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: باید به علائم گرما زدگی توجه داشت و در صورت بروز علائم گرمازدگی متوسط و شدید قطعاً از مواجهه مجدد جلوگیری کرد. از علائم گرمازدگی متوسط: ضعف، احساس خستگی شدید، سردرد، تهوع، استفراغ، گیجی و از علائم گرمازدگی شدید: تهوع، تشنج، کاهش سطح هوشیاری، کما است.

صادق نیت در عین حال یادآورشد: محرومیت از خواب در افراد امدادگر احتمال اختلال در قضاوت و تصمیم گیری درست در حین عملیات را افزایش می دهد و در نتیجه باعث افزایش احتمال حوادث می شود، بنابراین توجه به مسئله شیفت کاری ضروری است.

وی افزود: آتش نشانان باید در حین انجام عملیات آواربرداری جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی و عوارض ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومی در استفاده از وسایل، تجهیزات و ماشین آلات به کلیه نکات ایمنی توجه کنند.

صادق نیت خاطرنشان کرد: این افراد به دلیل انجام کارهایی مثل بالا رفتن، کار با دستگاه برش و سایر فعالیت های لازم در اطفا حریق و فعالیت های جانبی، متابولیسم و مصرف انرژی بسیار بالایی دارند که لزوم توجه به استراحت کافی و رژیم غذایی مناسب را دوچندان می کند.

وی با اشاره به جنبه های سلامت روانی آتش نشانان به دلیل ابعاد حادثه و از دست دادن همکاران و دوستانشان انجام مشاوره روانشناسی برای آنها را ضروری دانست و تصریح کرد: در صورت اختلال جدی از حضور آنها در عملیات نجات تا برطرف شدن اختلال جلوگیری شود.