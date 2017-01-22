به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه هرچه به سمت انتخابات پیش می رویم فضای تشویش افکار عمومی و نشر اکاذیب افزایش می یابد، اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد که هر پروژه ای را که دوستان احساس می کنند آمار خلاف واقع در رابطه با آن داده شده را ببینند و بررسی کنند.

وی با تاکید بر اینکه تا ۱۰۰ درصد مطمئن نشویم یک پروژه تکمیل می شود آن را اعلام نمی کنیم، افزود: اگر افراد خواستند مستندات پیرامون اجرای پروژه ها و آمار وجود دارد و می توانند آن ها را بررسی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه در دولت آقای روحانی آمار خلاف واقع نداده ایم، تصریح کرد: خالی کردن دل مردم و ناامید کردن آنان درست نیست.

اصلانی با اشاره به اینکه در برنامه های دهه فجر نیز آمار و اطلاعات پروژه ها را تا مطمئن نشویم که هیچ اشکالی در آنها وجود ندارد اعلام نخواهیم کرد، گفت: نشر اکاذیب و ناامید کردن مردم درست نیست و باید آنچه که حقیقت دارد را بیان کنیم.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برای بررسی و راستی آزمایی پروژه ها باید خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی را دعوت کنید تا بروند پروژه ها را ببینند و به اطلاع مردم برسانند، اظهار داشت: امروز جلسه ای با یک شرکت آلمانی داشتیم که بعد از برجام پروژه های بسیاری را در کشور انجام داده و متاسفانه برخی خیلی راحت می گویند برجام نتیجه ای نداشته است.

وی افزود: برای احداث گلخانه در لرستان از کشور هلند به خرم آباد آمده اند و این ها بعد از برجام آمده اند و این امر یک مصداق از نتایج توافق برجام است.