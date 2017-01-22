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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛

راستی آزمایی اجرای پروژه‌ها در لرستان/آمار خلاف واقع نداده‌ایم

راستی آزمایی اجرای پروژه‌ها در لرستان/آمار خلاف واقع نداده‌ایم

خرم آباد - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: در دولت تدبیر و امید آمار خلاف واقع نداده ایم و مستندات لازم در این رابطه نیز وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه هرچه به سمت انتخابات پیش می رویم فضای تشویش افکار عمومی و نشر اکاذیب افزایش می یابد، اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد که هر پروژه ای را که دوستان احساس می کنند آمار خلاف واقع در رابطه با آن داده شده را ببینند و بررسی کنند.

وی با تاکید بر اینکه تا ۱۰۰ درصد مطمئن نشویم یک پروژه تکمیل می شود آن را اعلام نمی کنیم، افزود: اگر افراد خواستند مستندات پیرامون اجرای پروژه ها و آمار وجود دارد و می توانند آن ها را بررسی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه در دولت آقای روحانی آمار خلاف واقع نداده ایم، تصریح کرد: خالی کردن دل مردم و ناامید کردن آنان درست نیست.

اصلانی با اشاره به اینکه در برنامه های دهه فجر نیز آمار و اطلاعات پروژه ها را تا مطمئن نشویم که هیچ اشکالی در آنها وجود ندارد اعلام نخواهیم کرد، گفت: نشر اکاذیب و ناامید کردن مردم درست نیست و باید آنچه که حقیقت دارد را بیان کنیم.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برای بررسی و راستی آزمایی پروژه ها باید خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی را دعوت کنید تا بروند پروژه ها را ببینند و به اطلاع مردم برسانند، اظهار داشت: امروز جلسه ای با یک شرکت آلمانی داشتیم که بعد از برجام پروژه های بسیاری را در کشور انجام داده و متاسفانه برخی خیلی راحت می گویند برجام نتیجه ای نداشته است.

وی افزود: برای احداث گلخانه در لرستان از کشور هلند به خرم آباد آمده اند و این ها بعد از برجام آمده اند و این امر یک مصداق از نتایج توافق برجام است.

کد مطلب 3884184

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