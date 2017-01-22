درب بناهای تاریخی نباید به روی گردشگران بسته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح یکشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان بیرجند اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام خاص از جمله نوروز و تابستان برنامه ریزی برای سفرهای برون شهری صورت می گیرد همه ساله ستاد اجرایی خدمات سفر در استان ها و شهرستان ها شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه نوروز فرصتی است که همه در تعطیلات به سر می برند، بیان کرد: شهرستان بیرجند نیز به عنوان مرکز استان همه ساله در این ایام میزبان مسافران زیادی است که باید برنامه ریزی لازم برای استقبال از این مسافران انجام شود.

فرماندار بیرجند بر لزوم برگزاری جلسات کمیته های ذیل ستاد تأکید کرد و گفت: تشکیل این کمیته ها نباید صرفا برای ارائه گزارش باشد بلکه باید در این کمیته ها نقاط ضعف و مشکلات سال های گذشته بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

سامانه های ارتباطی دستگاه ها فعال شود

ناصری با تأکید بر اینکه باید در برنامه ریزی ستاد خواسته های مردمی مورد توجه ویژه قرار گیرد، عنوان داشت: در سال گذشته مردم خواسته ها و انتقاداتی داشتند که منطقی بود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته مسافران در مورد محل استقرار کیوسک های اطلاع رسانی انتقاد داشتند، بیان داشت: باید خیلی از اطلاعات در بدو ورود استان به مسافران ارائه شود از این رو نیاز است که این محل ها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

فرماندار بیرجند ادامه داد: برای اینکه بازخوردهای مردمی را بگیریم باید سامانه های ارتباطی دستگاه ها را فعال کنیم و اگر دستگاهی این سامانه ها را ندارد باید آن را ایجاد کند.

ناصری همچنین از کامل نبود و نواقص تابلو های راهنمای ورودی شهرها انتقاد کرد و گفت: برخی از این تابلوها در مکان نامناسبی نصب شده و یا اندازه مناسب را ندارد که نیاز است اصلاحی در آن انجام شود.

لزوم بازگشایی ارگ کلاه فرنگی به روی گردشگران

وی با انتقاد از بسته بودن برخی از بناهای تاریخی، بیان کرد: اگر این روال بخواهد در ایام نوروز نیز ادامه پیدا کند صورت خوشی برای استان نداشته و باید هر چه سریعتر بازگشایی شوند.

فرماندار بیرجند با اشاره به بسته بودن باغ تاریخی شوکت آباد بیرجند، بیان کرد: باید میراث فرهنگی با اداره اوقاف همکاری های لازم را انجام دهد تا این بنا در ایام نوروز به روی گردشگران باز باشد.

ناصری ادامه داد: ارگ کلاه فرنگی بیرجند نیز یکی از بناهای تاریخی در حال ترمیم بوده و نیاز است که میراث فرهنگی تا تعطیلات نوروز کار مرمت آن را به پایان برساند.