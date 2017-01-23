طلاق و اعتیاد دو معضل اساسی بشرویه/ تدابیر ویژه اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین یکشنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی بشرویه اظهار داشت: شهرستان بشرویه از مباحث طلاق و اعتیاد رنج می برد.

وی با اشاره به مقوله امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر در جامعه ای این بحث به دست فراموشی سپرده نشود آسیب ها و مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.

امام جمعه شهرستان بشرویه خواستار ترویج هر چه بیشتر مبحث امر به معروف و نهی از منکر در بین عموم مردم شد.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: متاسفانه ترویج مصرف مواد مخدر صنعتی بسیار خطرناک است و این موضوع در بشرویه به نسبت کلان شهرها افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه همین مباحث اعتیاد عاملی برای فروپاشی زندگی و در نهایت طلاق شده است، عنوان داشت: متاسفانه مباحث طلاق نیز در بشرویه با داشتن پیشینه فرهنگی، مذهبی افزایش یافته است.

امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به اینکه پیشگیری از بروز این مشکلات بسیار حائز اهمیت است، تاکید کرد: باید عوامل پیشگیری از بروز این مشکلات را بیش از پیش جدی بگیریم و در این میان آموزش و پرورش نقش انکار ناپذیری برای تحقق این مهم دارد.