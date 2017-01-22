به گزازش خبرگزاری مهر، با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری و لزوم فعالیت منسجم در بستر فرهنگی برای دستیابی هرچه بهتر به این امر مهم، مسابقه بزرگ اقتصاد مقاومتی توسط معاونت شبکههای اجتماعی مؤسسه فرهنگی اطلاعرسانی تبیان برگزار میشود.
این مسابقه با محوریت شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در بستر فضای مجازی و در دو بخش وبلاگنویسی و شبکههای اجتماعی برگزار میشود و کاربران فضای مجازی برای شرکت در این مسابقه باید با در نظر گرفتن موضوعات مورد نظر جشنواره در بستر سرویس وبلاگنویسی تبیان(تبلاگ) و شبکه اجتماعی تبیان، مطالب تولیدی خود را منتشر کنند.
موضوعات پیشنهادی این مسابقه شامل «نقش اقتصاد مقاومتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور چیست؟»، «اقتصاد مقاومتی چقدر در زندگی شما تأثیر داشته است؟» و «دیدگاه خودتان را در مورد اقتصاد مقاومتی و روشهای پیادهسازی هرچه بهتر آن در جامعه بنویسید» است.
همچنین در پایان این مسابقه، به شرکت کنندگان برتر که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، جوایز نقدی ارزندهای از سوی مؤسسه تبیان اهدا میشود و کاربران تا ۲۰ اسفندماه فرصت دارند تا در مسابقه بزرگ اقتصاد مقاومتی در بستر فضای مجازی شرکت کنند.
علاقهمندان به شرکت در این مسابقه لازم است بعد از مطالعه قوانین این مسابقه در دو بخش وبلاگ نویسی و شبکههای اجتماعی در صفحه مسابقه ثبت نام کرده و فعالیت خود را آغاز کنند.
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