عوامل طلاق در بشرویه ریشه یابی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده یکشنبه شب در جلسه شورای عمومی شهرستان بشرویه با اظهار تاسف در خصوص حادثه پلاسکو تهران و شهادت آتش نشانان گفت: این حادثه باید درس عبرتی شود تا رعایت نکات ایمنی را جدی بگیریم.

وی با اشاره به توجه ویژه به بررسی آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق گفت: تلاش بیشتر برای شناسایی عوامل به وجود آمدن آسیب های اجتماعی و طلاق به منظور پیشگیری و جلوگیری از بروز این مشکلات بسیار حائز اهمیت می باشد.

فرماندار بشرویه بیان کرد: در حال حاضر اختلالات روحی و روانی نیز یکی از عوامل گرایش افراد به مواد مخدر است.

وی با اشاره به اینکه روش های طلاق مانند سایر معضلات اجتماعی تغییر کرده است، گفت: هم اکنون نیز باید عوامل طلاق را به طور جدی ریشه یابی کرده و بررسی های دقیقی در این خصوص انجام شود.

زمان زاده ماهواره و فضای مجازی را از عوامل تاثیرگذار در بروز معضلات اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه فرهنگ استفاده از این فضا را نداریم و یکی از آسیب های اصلی این است که فرزندان ما در سنینی که قادر به تشخیص خوب و بد نیستند در این فضاها حضور دارند.

فرماندار شهرستان بشرویه به طور ویژه خواستار پیگیری جدی برای فرهنگ سازی در خصوص استفاده از فضای مجازی به ویژه در بین جوانان و نوجوانان شد.

وی بر جدی گرفتن معضلات فرهنگی تاکید کرد و گفت: فرهنگ سازی در بحث استفاده از فضای مجازی از موارد جدی است.