۲۱۰۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان پر و مسدود شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای، مرتضی عزالدین اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۳ تا کنون تعداد ۲۱۰۴ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسدود شده است.

وی عمق انسداد این تعداد چاه‌ غیر مجاز را ۷۹ کیلومتر اعلام کرد و گفت: بیشترین چاه‌های غیرمجاز در شهرستان کبودراهنگ با ۵۳۴ حلقه، رزن با ۳۸۱ حلقه و همدان با ۲۶۷ حلقه مسدود شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان عنوان کرد: سال گذشته ۷۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان براساس احکام قضایی مسدود شده که این امر سبب صرفه‌جویی بیش از ۵۸ میلیون متر مکعبی در مصرف آب زیرزمینی شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۷۳۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده است.

عزالدین با اشاره به اینکه از ابتدای امسال مجوز انسداد بیش از ۶۲۵ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان صادر شده است، افزود: طول چاه‌های مسدود شده در سال گذشته ۲۳ کیلومتر و امسال بیش از ۲۵ کیلومتر بوده است.