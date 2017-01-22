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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان:

هماهنگی با وزارت ارتباطات در بحث سایبرسیتی انجام نشده است

هماهنگی با وزارت ارتباطات در بحث سایبرسیتی انجام نشده است

زنجان-مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: بحث سایبرسیتی یک پروژه استانی است و هماهنگی با وزارت ارتباطات در این خصوص انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فرخی ظهر یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی، افزود: پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ict ملی است که شامل هفت پروژه است.

وی به بحث سایبرستی اشاره کردو گفت:  بحث سایبرسیتی استانی است و هماهنگی با وزارت ارتباطات در این خصوص  انجام نشده و هماهنگی لازم هم  با آنها صورت نگرفته است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: بحث شبکه ملی اطلاعات مورد نظر بوده و بحث تدوین پذیری سند تعامل، راه‌اندازی نسخه درگاه ملی، تهیه مدل‌های مرجع و بین دستگاهی انجام شده است.

فرخی تاکید کرد: در راستای اشتغال استان زنجان در بحث فناوری و ارتباطات باید برنامه ریزی  و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان  تعداد سایت های btsارائه کننده خدمات در استان زنجان را در ۷ شهر عنوان کرد و افزود:پوشش جاده های اصلی ، فرعی و ریلی در ابتدای دولت تدبیر و امید۹۰۸ کیلومتر بود که در حال حاضر به هزار و ۵۲۹ کیلومتر رسیده است.

فرخی افزود: کابران اینترنت پهن باند ثابت در ابتدای دولت تعداد ۵۱ هزار و ۲۵۴ مورد بود که در حال حاضر به تعداد  ۸۹ هزار و ۵۹۹ رسیده است.

وی ابراز کرد: کابران اینترنت پهن باند سیار در ابتدای دولت صفر بود که امروز به  تعداد ۱۸۶ هزار و ۱۹۱ رسیده است.

کد مطلب 3884223

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