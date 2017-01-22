هماهنگی با وزارت ارتباطات در بحث سایبرسیتی انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فرخی ظهر یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی، افزود: پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ict ملی است که شامل هفت پروژه است.

وی به بحث سایبرستی اشاره کردو گفت: بحث سایبرسیتی استانی است و هماهنگی با وزارت ارتباطات در این خصوص انجام نشده و هماهنگی لازم هم با آنها صورت نگرفته است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: بحث شبکه ملی اطلاعات مورد نظر بوده و بحث تدوین پذیری سند تعامل، راه‌اندازی نسخه درگاه ملی، تهیه مدل‌های مرجع و بین دستگاهی انجام شده است.

فرخی تاکید کرد: در راستای اشتغال استان زنجان در بحث فناوری و ارتباطات باید برنامه ریزی و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان تعداد سایت های btsارائه کننده خدمات در استان زنجان را در ۷ شهر عنوان کرد و افزود:پوشش جاده های اصلی ، فرعی و ریلی در ابتدای دولت تدبیر و امید۹۰۸ کیلومتر بود که در حال حاضر به هزار و ۵۲۹ کیلومتر رسیده است.

فرخی افزود: کابران اینترنت پهن باند ثابت در ابتدای دولت تعداد ۵۱ هزار و ۲۵۴ مورد بود که در حال حاضر به تعداد ۸۹ هزار و ۵۹۹ رسیده است.

وی ابراز کرد: کابران اینترنت پهن باند سیار در ابتدای دولت صفر بود که امروز به تعداد ۱۸۶ هزار و ۱۹۱ رسیده است.