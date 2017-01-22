لزوم توجه به سند بازآفرنی شهری در برنامه های معماری و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزتی ظهر یکشنبه در چهارمین کنگره تایخ معماری و شهرسازی اظهار کرد: سند بازآفرنی شهری توسط دولت ابلاغ شده است و این موضوع باید در دستور کار نهاد ها قرار گیرد چرا که این موضوع در هدایت زندگی شهری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: در تمامی استان ها باید رویکرد بازآفرینی در اندیشه و برنامه های معماری و شهرسازی مطرح شود تا دیگر نگرانی از بابت تخریب بافت و بناهای تاریخی شهری نباشد.

معاونت شهرسازی و معماری استان با بیان اینکه در طرح های معماری ما از هیچ عناصر معماری قدیم استفاده نمی شود، اظهار کرد: این موضوع به یک عادت تبدیل شده طوری که افراد غیر متخصص به طراحی بافت ها می پردازند.

وی با تاکید براین که طرح های معماری امروزه بیشتر طرح های بازاری هستند، گفت: برای بازآفرینی در اندیشه های معماری لازم به شناخت طرح های قدیمی است و متاسفانه امروزه در شناخت اصول معماری گذشته مشکل داریم

عزتی در پایان خاطر نشان کرد: اگر در شناخت تاریخ معماری و شهرسازی گذشته تلاش می کردیم و درراستای اجرایی کردن آن ها قدم برمی داشتیم، امروز در این حوزه به جای آن که دنبال هویت و هویت یابی باشیم، هویت ساز بودیم.