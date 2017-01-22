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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

فرمانده انتظامی نیشابور خبر داد:

انهدام باند حفاری های غیرمجاز در نیشابور

انهدام باند حفاری های غیرمجاز در نیشابور

نیشابور ـ فرمانده انتظامی نیشابور از انهدام باند حفاری های غیرمجاز در یکی از مناطق تاریخی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین بیات مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دریافت گزارش های مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق باستانی بخش سرولایت نیشابور بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه کلاته محمد جان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این فرماندهی با حضور در محل، ۶ مرد جوان را در حال حفاری غیر مجاز دستگیر و در بازرسی از محل تعدادی ابزار آلات حفاری از قبیل دستگاه بتن کن بیل ، کلنگ و ... کشف کردند.  

فرمانده انتظامی نیشابور با اشاره به معرفی متهمان به مقام قضایی گفت: آثار باستانی هویت ملی و فرهنگی هر کشوری است و نیروی انتظامی با قاچاقچیان آثار باستانی برابر قانون قاطعانه برخورد می کند.

کد مطلب 3884249

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