به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین پایانی جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر، روز ۱۲ بهمن ماه در تالار وحدت از مقام هنری و دستاوردهای پر بار زندگی علی رفیعی در عرصه هنرهای نمایشی تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

علی رفیعی زاده ۲۲ دی ماه سال ۱۳۱۷ در اصفهان است. او در دوره نوجوانی همزمان با تحصیل در رشته تربیت بدنی در فرانسه مجذوب تئاتر شد. در فرانسه در دو رشته جامعه شناسی و تئاتر به تحصیل پرداخت و مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دکترای تئاتر از دانشگاه سوربن را اخذ کرد. او در فرانسه به کارگردانی و بازیگری پرداخت و اوایل دهه ۵۰ به ایران بازگشت و پس از آن ریاست مجموعه تئاتر شهر و ریاست دانشکده هنرهای دراماتیک را به عهده گرفت و همزمان در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نیز به تدریس در رشته تئاتر پرداخت.

علی رفیعی در طول سال‌های پر بار فعالیت خود در تئاتر ایران، نمایش‌هایی همچون «آنتیگونه»،«خاطرات و کابوس‌های جامه‌دار از زندگی و قتل میراز تقی خان فراهانی»، «یک روز خاطره انگیز از زندگی دانشمند بزرگ وو»، «یادگار سال‌های شن»، «عروسی خون»، «رومئو و ژولیت»، «کلفت‌ها»، «شازده احتجاب»، «در مصر برف نمی‌بارد»، «شکار روباه»، «یرما»، «شیون و استغاثه پای دیوار بلند شهر» و «جنایت و مکافات» را به صحنه برده است.

وی علاوه بر فعالیت های درخشان در عرصه تئاتر در این سال‌ها ۲ فیلم سینمایی «ماهی‌ها عاشق می‌شوند» و «آقا یوسف» را نیز ساخته است.

علی رفیعی در سال‌های فعالیت خود علاوه بر اجرای نمایش‌های شاخص و به یاد ماندنی، با هنرمندان بزرگی همکاری نموده و همچنین بازیگرانی را به تئاتر معرفی کرده است که این روزها هر یک به عنوان هنرمندانی صاحب سبک و اعتبار شناخته می‌شوند. از جمله بازیگرانی که با او همکاری داشته‌اند، می‌توان به رضا کیانیان، گلاب آدینه، سیامک صفری، حسن معجونی، سهیلا رضوی، رویا تیموریان، شبنم طلوعی، مریم سعادت، مهرداد ضیایی، هومن برق نورد و ستاره اسکندری اشاره کرد.

از ویژگی‌های شاخص آثار او توجه ویژه به رنگ و نور و طراحی صحنه است.

علی رفیعی از حدود ۳ سال پیش گروهی جوان را دایر کرد و نمایش «یرما» را با آنان به صحنه برد. او این روزها نیز مشغول تمرین با این گروه است تا نمایشی تازه را با بازی آن ها به صحنه بیاورد.