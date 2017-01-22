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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

فرماندار شیراز:

بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال پروژه به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود

بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال پروژه به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود

شیراز- فرماندار شیراز از افتتاح بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال پروژه به مناسبت دهه فجر در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عالیشوندی ظهر یکشنبه در جلسه اجرایی ستاد دهه فجر شهرستان شیراز، گفت: بیش از ۱۰۲ پروژه با اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد ریال به مناسبت دهه فجر در شهرستان شیراز افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.

وی تاکید کرد: این تعداد به طور حتم افزایش خواهد داشت زیرا پروژه های مختلف شهرداری ها و بخش خصوصی تا انی لحظه اعلام نشده است.

فرماندار شیراز تصریح کرد: ستاد دهه فجر شهرستان شیراز پس از ستاد استان بیشترین فعالیت را در این مدت داشته و خواهد داشت که برای رسیدن به این مهم ۲۲ کمیته اجرایی فعال شده است.

عالیشوندی در خصوص نوع پروژه ها نیز گفت: راه، آب رسانی، آموزش، پروژه های عمرانی دیگر از جمله مواردی است که در دهه فجر افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 3884262

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