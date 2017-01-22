بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال پروژه به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عالیشوندی ظهر یکشنبه در جلسه اجرایی ستاد دهه فجر شهرستان شیراز، گفت: بیش از ۱۰۲ پروژه با اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد ریال به مناسبت دهه فجر در شهرستان شیراز افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.

وی تاکید کرد: این تعداد به طور حتم افزایش خواهد داشت زیرا پروژه های مختلف شهرداری ها و بخش خصوصی تا انی لحظه اعلام نشده است.

فرماندار شیراز تصریح کرد: ستاد دهه فجر شهرستان شیراز پس از ستاد استان بیشترین فعالیت را در این مدت داشته و خواهد داشت که برای رسیدن به این مهم ۲۲ کمیته اجرایی فعال شده است.

عالیشوندی در خصوص نوع پروژه ها نیز گفت: راه، آب رسانی، آموزش، پروژه های عمرانی دیگر از جمله مواردی است که در دهه فجر افتتاح خواهد شد.