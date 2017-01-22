سارق حرفه ای باغ ویلاها در قوچان دستگیر شد

سرهنگ رضا قدمگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام گزارش چند فقره سرقت از باغ ویلاهای قوچان موضوع در دستور کار تیمی از ماموران کلانتری این فرماندهی قرار گرفت.

وی به چگونگی دستگیری سارق در این شهرستان اشاره کرد وگفت: تیم دایره با بررسی شگردهای سرقت به فردی سابقه دار به نام مصطفی ۳۴ ساله مظنون شدند که پس از جمع آوری مستندات با هماهنگی قضایی وی را در محل مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده نیروی انتظامی قوچان در رابطه با کشف امول مسروقه توسط سارقان نیز تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم پنج کپسول گاز، ۷۰ متر لوله آب، ادوات و لوازم کشاورزی ـ باغی از قبیل: بیل و فرغون کشف شد.

وی افزود: همچنین متهم در بازجویی ضمن اعتراف از سرقت در خانه باغ های حاشیه شهر و روستاهای پیش باغان و هی هی اشاره کرد.

قدمگاهی به تجهیز فضای ایمنی در خانه باغ ها توسط مردم توصیه کرد و ادامه داد: با سرکشی مداوم وتجهیز خانه باغ های خود به وسایل ایمنی از بروز چنین مواردی جلوگیری و در صورت مشاهده مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.