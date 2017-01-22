حمایت نمایندگان استان کرمانشاه از ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه، سرهنگ محمدی در نشست با جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: انتظار داریم نمایندگان استان از ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان بعنوان دومین استان حماسه ساز دفاع مقدس حمایت لازم را بعمل آورند تا مسئولین ذیربط نسبت به تامین اعتبار آن اقدام کنند.

سیدقاسم جاسمی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به نقش بی بدیل مردم استان در هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: نقش مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس را باید در کلام رهبر معظم انقلاب دید، آنجا که فرمودند جنگ در این استان شروع شد و در همین استان به پایان رسید.

حجت السلام سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقروکلیایی در مجلس نیز گفت: باید قهرمانان دفاع مقدس استان کرمانشاه در کتاب های درسی به دانش آموزان معرفی شوند.

وی با تاکید بر معرفی شهدای شاخص استان توسط رسانه ها، گفت: ظرفیت های خوبی در استان برای شناساندن ارزش های دفاع مقدس به نسل امروز وجود دارد.

حسینی کیا افزود: باید خاطرات والدین شهدا، رزمندگان و ایثارگران ثبت شود تا افتخاری برای نسل های آینده کشور باشد.

احمد صفری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: راهیان نور ظرفیت مناسبی برای معرفی فرهنگ غنی دفاع مقدس است و مسئولین استانی باید حمایت مادی و معنوی موثری از این حرکت عظیم فرهنگی داشته باشند.