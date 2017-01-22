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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان:

مشکل عمده پتروشیمی زنجان در بخش سرمایه گذاری حل شده است

مشکل عمده پتروشیمی زنجان در بخش سرمایه گذاری حل شده است

زنجان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به روند ساخت پروژه پتروشیمی زنجان، گفت: مشکل این طرح توجیه اقتصادی نبوده بلکه مشکل عمده بخش سرمایه گذاری بوده که حل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی، به بخش سایبر سیتی اشاره کردو افزود: باید جلسات برای اجرای این طرح در استان برگزار شود.

وی با اشاره به پروژه پتروشیمی اظهار کرد: مشکل این طرح توجیه اقتصادی نبوده و مشکل عمده بخش سرمایه گذاری بوده که حل شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: باید روند اجرای طرح پتروشیمی زنجان با مدیریت درست جلو برود چرا که در امر اشتغال تاثیر مهمی دارد و اجرای این طرح نیاز به عزم جدی دارد.

در ادامه این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: صندوق توسعه ملی تامین بخشی از نیاز ارزی پروژه پتروشیمی را قبول کرده و بخشی را نیز شرکت باید تامین کند.

حمید نباتچیان با بیان اینکه یک مصوبه هم از شورای اقتصاد نیاز دارد که باید بگیرد، افزود: اجرای این طرح مشکل توجیه اقتصادی ندارد و باید مدیریت این شرکت برنامه ریزی لازم را برای اجرای سریع این طرح داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان تصریح کرد: اگر اختصاص اعتبار لازم صورت گیرد تا سه سال آینده این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 3884275

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