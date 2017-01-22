مشکل عمده پتروشیمی زنجان در بخش سرمایه گذاری حل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی، به بخش سایبر سیتی اشاره کردو افزود: باید جلسات برای اجرای این طرح در استان برگزار شود.

وی با اشاره به پروژه پتروشیمی اظهار کرد: مشکل این طرح توجیه اقتصادی نبوده و مشکل عمده بخش سرمایه گذاری بوده که حل شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: باید روند اجرای طرح پتروشیمی زنجان با مدیریت درست جلو برود چرا که در امر اشتغال تاثیر مهمی دارد و اجرای این طرح نیاز به عزم جدی دارد.

در ادامه این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: صندوق توسعه ملی تامین بخشی از نیاز ارزی پروژه پتروشیمی را قبول کرده و بخشی را نیز شرکت باید تامین کند.

حمید نباتچیان با بیان اینکه یک مصوبه هم از شورای اقتصاد نیاز دارد که باید بگیرد، افزود: اجرای این طرح مشکل توجیه اقتصادی ندارد و باید مدیریت این شرکت برنامه ریزی لازم را برای اجرای سریع این طرح داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان تصریح کرد: اگر اختصاص اعتبار لازم صورت گیرد تا سه سال آینده این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.