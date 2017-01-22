به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شاکرمی ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه احداث ساختمان اداری پارک علم و فناوری استان لرستان ۹۷ درصد پیشرفت دارد، اظهار داشت: این پروژه تا پایان بهمن ماه سال جاری افتتاح می شود.

وی با اشاره به اجرای ۸ پروژه اقتصاد مقاومتی در پارک علم و فناوری گفت: ایجاد مرکز شکوفایی خلاقیت شهرستان کوهدشت با همکاری دانشگاه لرستان یکی از این پروژه ها بوده که آماده بهره برداری است.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان با بیان اینکه ایجاد مرکز رشد شهرستان الیگودرز نیز از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی این نهاد است، تصریح کرد: مجوز این مرکز گرفته شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

شاکرمی افرود: تاسیس و راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری افلاک از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی بوده که ۷۲ درصد پیشرفت دارد.

وی با اشاره به اینکه مرکز رشد شهرستان دورود از دیگر پروژه اقتصاد مقاومتی بوده که ۵۰ درصد پیشرفت دارد، گفت: راه اندازی مرکز شکوفایی و خلاقیت شهرستان سلسله از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی پارک علم و فناوری لرستان است.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان یادآور شد: حمایت و راه انداز ی ۵ شرکت دانش بنیان نیز در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی دیده شده که امیدواریم موافقت اجرای این پروژه ها را نیز بگیریم.

شاکرمی ادامه داد: مرکز شکوفایی و خلاقیت شهرستان پلدختر نیز در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی دیده شده و امیدواریم با تهیه ساختمان آن تجهیزات را مستقر و ساختمان را افتتاح کنیم.