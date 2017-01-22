کسبه پلاسکو برای اطلاع از اموالشان به آگاهی مرکز مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی با حضور در محل حادثه ساختمان پلاسکو ضمن اظهارتاسف نسبت به شهادت تعدادی از آتش نشانان اظهارکرد: از ساعات آغازین آتش سوزی همکاران ما در نیروی انتظامی تهران بزرگ اقدامات ویژه ای را در خصوص امنیت ترافیکی و انتظامی انجام دادند. در حال حاضر نیز به نقطه ای رسیدیم که با اموال و اسناد کسبه روبرو شده ایم.

وی افزود: به منظور تامین امنیت اموال کسبه گاوصندوق ها، اسناد و اموال به آگاهی مرکز در خیابان وحدت اسلامی منتقل می شود. ضمن اینکه در حین عملیات آواربرداری و انتقال نخاله ها به محوطه بزرگی که حفاظت شده است، با هر یک از کامیون ها یکی به محل تخلیه می رود تا کل اموال حفظ شود.

مومنی باتاکید بر اینکه کسبه برای دریافت هر گونه از اطلاعات از اموال خود می توانند به آگاهی مرکز مراجعه کنند، ادامه دارد: به تدریج و در مرحله بعد اموال و وسایل متعلق به شهروندان از آوارها احصا می شود.

فرمانده جانشین ناجا با اشاره به محدودیت های ترافیکی موجود در محدوده خیابان استانبول، گفت: در اولین فرصتی که ایجاد شود سعی می کنیم محدودیت ها را کم کنیم و شرایط را به حالت اول برگردانیم اما تا اطلاع ثانوی محدودیت های ترافیکی دراین محدوده اعمال می شود.