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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

سردار مومنی اعلام کرد؛

کسبه پلاسکو برای اطلاع از اموالشان به آگاهی مرکز مراجعه کنند

کسبه پلاسکو برای اطلاع از اموالشان به آگاهی مرکز مراجعه کنند

جانشین فرمانده ناجا در حاشیه بازدید از محل حادثه ساختمان پلاسکو با اشاره به انتقال گاوصندوق ها و اسناد و اموال به اداره آگاهی مرکز، گفت: محدودیت های ترافیکی تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی با حضور در محل حادثه ساختمان پلاسکو ضمن اظهارتاسف نسبت به شهادت تعدادی از آتش نشانان اظهارکرد: از ساعات آغازین آتش سوزی همکاران ما در نیروی انتظامی تهران بزرگ اقدامات ویژه ای را در خصوص امنیت ترافیکی و انتظامی انجام دادند. در حال حاضر نیز به نقطه ای رسیدیم که با اموال و اسناد کسبه روبرو شده ایم.

وی افزود: به منظور تامین امنیت اموال کسبه گاوصندوق ها، اسناد و اموال به آگاهی مرکز در خیابان وحدت اسلامی منتقل می شود. ضمن اینکه در حین عملیات آواربرداری و انتقال نخاله ها به محوطه بزرگی که حفاظت شده است، با هر یک از کامیون ها یکی به محل تخلیه می رود تا کل اموال حفظ شود.

مومنی باتاکید بر اینکه کسبه برای دریافت هر گونه از اطلاعات از اموال خود می توانند به آگاهی مرکز مراجعه کنند، ادامه دارد: به تدریج و در مرحله بعد اموال و وسایل متعلق به شهروندان از آوارها احصا می شود.

فرمانده جانشین ناجا با اشاره به محدودیت های ترافیکی موجود در محدوده خیابان استانبول، گفت: در اولین فرصتی که ایجاد شود سعی می کنیم محدودیت ها را کم کنیم و شرایط را به حالت اول برگردانیم اما تا اطلاع ثانوی محدودیت های ترافیکی دراین محدوده اعمال می شود.

کد مطلب 3884279
نورا حسینی

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