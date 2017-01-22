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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان کرد؛

بکارگیری راهنماهای بالینی در آموزش و آزمون های دستیاری

بکارگیری راهنماهای بالینی در آموزش و آزمون های دستیاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیشنهاد کرد راهنماهای بالینی در آموزش دستیاری و فلوشیپ دخالت داده شود و از آنها در آزمون های بورد تخصصی و فوق تخصصی سئوال طرح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدهادی ایمانیه در جلسه ابلاغ رسمی ۲۰۰ راهنما و دستورالعمل بالینی در محل وزارت بهداشت افزود: یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد و راهنمای بالینی محور (گایدلاین محور) تعیین شده که در این مدت عملکرد مطلوبی نیز داشته است. 

ایمانیه اضافه کرد: پیشنهاد می شود تشویق هایی از سوی شرکت های بیمه برای مراکزی که راهنماهای بالینی را به طور دقیق اجرا می کنند، در نظر گرفته شود.

وی گفت: پیشنهاد می شود که راهنماهای بالینی در آموزش دستیاری و فلوشیپ دخالت داده شود و از این راهنما و دستورالعمل در آزمون های بورد تخصصی و فوق تخصصی سئوال طرح شود. همچنین برای اساتیدی که این دستورالعمل ها و راهنماها را اجرا می کنند گرانت های پژوهشی در نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: با ایجاد کمیته های دانشگاهی راهنمای بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی پیشنهاد می شود جلسات منظم با حضور معاونان آموزشی، درمانی و بهداشتی برگزار شود.

کد مطلب 3884280

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