حادثه پلاسکو عبرتی برای همگان

خبرگزاری مهر،گروه جامعه- مهدی چمران،رئیس شورای اسلامی شهر تهران ؛ وقوع حادثه دلخراش آتش‌سوزی و ریزش ساختمان تجاری پلاسکو و شهادت جمعی از آتش‌نشانان فداکار و همچنین خسارت‌های جانی و مالی تعدادی از شهروندان تهران، دل همه ملت ایران را به درد آورد. از ساعات اولیه بروز آتش سوزی کلیه مدیران شهری و اعضای شورای شهر به صورت جدی و حضوری با حضور در میدان و پیگیری‌های جانبی در صدد رفع این بحران برآمدند. برای شورای شهر تهران به عنوان منتخبان مردم، کاهش تلفات و هزینه‌های جانی و مالی این حادثه در دستور کار بود و همچنان که مقام معظم رهبری( مدظله العالی) بر تمرکز و جهت‌دهی بر نجات جان گرفتارشدگان تاکید داشتند، بررسی نیازهای فوری و شتاب در پایان بخشیدن به حادثه در دستور کار قرار گرفت و رسیدگی به علل حادثه به مرحله بعدی موکول شد.



خوشبختانه از همان ابتدا با تشکیل تیم مدیریت بحران و هماهنگی میان واحدهای امدادی نظم و انظباط نسبی در محل حادثه برقرار شد و از سردرگمی و ازدحام ساعات اولیه کاسته شد. نکته قابل تامل در این ماجرا از خودگذشتگی و تلاش فداکارانه جمعی از آتش‌نشانان عزیز بود که بدون هیچ چشمداشتی برای کمک به هموطنان خود به بخش‌های مخاطره‌آمیز ساختمان وارد شدند و مسئولیت‌شناسی خود را در سخت‌ترین شرایط بحرانی نیز اثبات کردند. ناگفته نماند بخشی از تلفات نیروهای آتش‌نشانی به دلیل عدم همکاری و نگرانی‌های تعدادی از شهروندان و عدم ترک صحنه حادثه بود که باعث شد آتش‌نشانان به دلیل نجات آنان گرفتار حادثه شوند.



متاسفانه بعد از بروز حادثه، نقل قول‌ها و اظهارات متفاوت و متنوعی درباره علل و عوامل این ماجرا، یافتن اجساد حادثه‌دیدگان، بررسی تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی و ... در رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بسیاری از آنها بدون هیچ گونه مستند و بعضا از روی حدس و گمان و برداشت‌های شخصی بوده و تا دریافت و جمع بندی گزارش‌های مردمی، نظرات کارشناسی متخصصان حاضر در حادثه و نیروهای نظارتی، قضایی و امدادی قابل استناد نیست.



همدلی و همکاری بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها جلوه ای ارزشمند در این حادثه ناگوار بود که روزهای سرشار از وحدت و انسجام مردم و مسئولین در ایام جنگ تحمیلی را یادآوری می‌نمود و تکرار چنین جلوه‌هایی ماندگار در این روزهای سخت، امیدبخش بوده و سبب شد با وجود برخی محدودیت‌ها و سختی کار، کار امدادی و خدمات رسانی با سرعت و سهولت بیشتری پیش برود.



این حادثه تلخ و ناگوار به هیچ صورت قابل گذشت نیست و قطعا شورای اسلامی شهر تهران و دیگر نهادهای نظارتی بعد از گذر از مرحله نجات بازماندگان، خارج کردن حادثه دیدگان و بازگشایی کامل منطقه بلافاصله با برگزاری جلسات کارشناسی و استماع نظرات و گزارش‌های تخصصی نسبت به شناسایی عوامل حادثه و اقدام قانونی و معرفی موارد تخلف به افکار عمومی و نهادهای قضایی اقدام خواهند کرد تا شاهد چنین رویدادهایی که آرامش و امنیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و تعدادی از بهترین نیروهای تلاش‌گر را از دست می‌دهیم و میلیون‌ها تومان خسارت به ثروت ملی زده می‌شود، نباشیم.



گرچه این ماجرا باعث از دست رفتن جمعی از بهترین آتش‌نشانان عزیز ما و خسارت‌ها و آسیب‌های مادی و معنوی بسیار شد، اما بایستی درس عبرتی باشد تا با رعایت قانون به ویژه استانداردهای ایمنی در حوزه ساخت و ساز ، افزایش میزان آمادگی نهادهای متولی در برابر حوادث مشابه و ارتقای سطح آموزش و مشارکت شهروندان در هنگام بروز حوادث، شاهد کاهش این‌گونه حوادث و رویدادهای ناگوار در میهن عزیز اسلامی‌مان باشیم.