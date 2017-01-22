ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۰۰ هکتار گل محمدی در چهارمحال و بختیاری کشت می شود، اظهار داشت: کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی در این استان است.

وی بیان کرد: هم اکنون اراضی شیب دار برای توسعه کشت گل محمدی در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: به دنبال تامین تسهیلات برای توسعه کشت گل محمدی در این استان هستیم.

وی عنوان کرد: توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی زمینه فعال شدن واحدهای فرآوری را در این استان فراهم می کند.