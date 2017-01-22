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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

در جریان معاملات بازار آزاد؛

دلار و سکه طرح جدید گران شد/افت ۷ تومانی نرخ یورو

دلار و سکه طرح جدید گران شد/افت ۷ تومانی نرخ یورو

در جریان معاملات بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران، دلار ۲۴ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۹۹۰۰ تومان گران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با ۲۴ تومان افزایش به ۳۸۳۲ تومان رسید. قیمت یورو با هفت تومان کاهش به نرخ ۴۲۳۶ تومان فروخته شد. همچنین پوند ۴۸۱۶ تومان، درهم امارات ۱۰۷۷ تومان و لیر ترکیه ۱۰۵۸ تومان است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان، تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۲ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۱ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار  ۱۱۴ هزار و ۴۸۶ تومان است.

کد مطلب 3884317

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