روسیه قادر به نابودی گردان رزمی انگلستان در نصف روز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک اندیشکده ارتش انگلستان اعلام داشته است سال ها کاهش بودجه نظامی ارتش این کشور منجر شده است تا واحد رزمی ارتش این کشور تا حدی ضعیف شود که دشمنی مثل روسیه بتواند تنها در یک بعدازظهر آن را بطور کامل نابود کند.

در گزارش مرکز تحلیل های تاریخی و تحقیقات درگیری ها آمده است که این کاهش بودجه ها موجب شده است تا واحد رزمی ارتش انگلستان دیگر یک نیروی کارآمد به شمار نیاید و قابلیت های ارتش را در مواجهه با تهدیدات کاهش دهد.

این گزارش سال گذشته بعد از سمیناری دو روزه که در آن افسران، کهنه سربازان و مدرسان ارتش شرکت داشتند تهیه شده است.

هر چند در این گزارش آمده است که این کشور در معرض تهدید مستقیم قرار ندارد ولی ذکر شده است که این احتمال وجود دارد که این کشور به خاطر مورد تجاوز قرار گرفتن یکی از متحدانش به جنگ وارد شود.

آخرین بار که نیروهای رزمی انگلستان به جنگ اعزام شده اند سال ۲۰۰۳ در جنگ علیه عراق بوده است.