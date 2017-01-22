حسن غفوری فرد در خلال دیدار با استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری بیست و دومین کنفرانس ملی برق در ابتدای سال ۹۶ خبر داد و ابراز داشت: کنفرانس ملی توزیع برق کشور با اهداف مشخصی که ازنظر علمی، اجرایی و مدیریتی موردنظر است در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برای صرفهجویی در مصرف برق، پایین آوردن تلفات سیستمهای برقی، مدیریت مصرف و کمک به مصرفکنندگان برگزار خواهد شد.
وی بابیان اینکه بیش از یک هزار مقاله از دانشمندان دانشگاهی و مدیران ارشد وزارت نیرو در سراسر کشور به این کنفرانس ارسال میشود، افزود: تاکنون ۲۲۸ مقاله تخصصی در ارتباط با صنعت برق و موضوعات همایش به دبیرخانه ارسالشده که این مقالات توسط پنج داور رسیدگی و مقالههای برتر چاپ و آرشیو خواهد شد.
رئیس انجمن برق و الکترونیک ایران خاطرنشان کرد: مقالات حائز رتبه در مجلات مهندسی برق و الکترونیک مختلف چاپ و توسط اینترنت و سازمان آی. ای. ایی که بزرگترین سازمان برق و الکترونیک در جهان محسوب میشود و حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار عضو جهانی دارد، به چاپ خواهد رسید.
غفوری فرد بابیان اینکه سمنان ظرفیت میزبانی کنفرانس ملی برق ایران را دارد، ابراز داشت: برنامهریزی شد تا صنایع بومی و تولیدکنندگان استانی نیز در نمایشگاه حضورداشته باشد و این امر برای مهندسان جوان فرصت خوبی است تا آخرین دستاوردهای خود را در این کنفرانس به منصه ظهور قرار دهند.
وی تصریح کرد: میتوانستیم این کنفرانس را در تهران با مشکلات کمتری برگزار کنیم لیکن هدف این است که ظرفیتهای استانهای محروم به ایران معرفی تا زمینه ورود سرمایهگذاران بیش از بیش برای آنها فراهم شود.
رئیس انجمن برق و الکترونیک ایران در ادامه تصریح کرد: استان سمنان ظرفیتهای بسیار بالایی دارد که بیجهت محروم شناختهشده است چراکه این استان توان استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی را دارا است و با توجه به تجدید ناپذیر بودن انرژیهای فسیلی این انرژیها سالم، تمیز و بدون مشکل است که در اکثر نقاط دنیا بهنوعی جایگزین منابع فسیلی شده و باید توجه داشت که منابع فسیلی تجدید ناپذیر هستند و باید به فکر جایگزین کردن منابع مختلف شد این انرژیهای طبیعی از نعمتهای خدا است که امیدواریم بتوانیم از آن به نحو احسن استفاده کنیم.
غفوری فرد بابیان اینکه همگرایی و همکاری مسئولان استان سمنان در انجام امور جاری و استانی بینظیر است، ابراز داشت: کنفرانس ملی برق در تاریخ ۳۰ الی ۳۱ فروردینماه سال جاری برگزار میشود که فرصت مناسبی است تا افرادی که از سایر استانها برای شرکت در کنفرانس حضور خواهند داشت بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی بابیان اینکه رقابت بین استانی برای برگزاری این کنفرانس وجود داشت، افزود: لذا باهدف شناساندن ظرفیتهای سمنان این میزبانی به این استان واگذار شد و امیدواریم کنفرانس بتواند اهداف عالی انرژی برق که صرفهجویی و بهینه مصرف کردن انرژی و جایگزینی با سوختهای فسیلی است را تقویت کند.
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