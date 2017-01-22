به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازاستانداری زنجان؛ مسیح اله سلطانی در نخستین جلسه شورای اطلاع رسانی استان، هدف از برگزاری نمایشگاه توانمندسازی و ارائه دستاوردهای سمن های مختلف در استان را آشنا کردن مردم با میزان تاثیرگذاری سازمان‌های مردم نهاد در فعالیت‌های اجتماعی و جلب اعتماد و باور برخی از مدیران نسبت به این تشکل های غیر دولتی عنوان کرد و افزود: امیدواریم با استقبال گسترده مردم از این نمایشگاه که برای نخستین بار در سطح استان برگزار می‌شود، شاهد جلب اعتماد و تعامل بیشتر مدیران با مردم و سازمان‌های مردم نهاد باشیم.

وی برگزاری این نمایشگاه را فرصت مناسبی در جهت ارائه دستاوردهای نهادها و مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دانست و خاطر نشان کرد: همچنین در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، نشست‌های تخصصی نیز به منظور آشنایی بیشتر مردم با این دستاوردها و در راستای تولید و ارائه محتوای مناسب از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در استان، برگزار خواهد شد.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد حوزه اطلاع رسانی در دولت، گفت: با وجود نگاه برخی از مدیران در سطح استان و کشور که اعتقاد چندانی بر ضرورت اطلاع رسانی عملکرد و دستاوردهای دولت و حتی دستگاه های متبوع خود ندارند، نمی توان انتظار داشت که اقدامات ارزشمند انجام شده طی ۵. ۳ سال گذشته در دولت تدبیر و امید به شایستگی منعکس شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان از برگزاری نمایشگاه توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد استان زنجان از ۷ لغایت ۱۰ بهمن خبر داد و گفت: این نمایشگاه با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد استان به منظور بیان دستاوردهای سمن‌ها و تشکل‌های مختلف اجتماعی و سیاسی خواهد پرداخت.

سلطانی عدم وجود نیروی انسانی متخصص و توانمند در حوزه اطلاع رسانی در اغلب استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از دیگر موانع اطلاع رسانی اقدامات دولت در کشور برشمرد و یادآور شد: همانگونه که با تغییر مدیریت روابط عمومی در استانداری زنجان، تغییرات چشمگیری در حوزه اطلاع رسانی صورت گرفته است، می توان با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توانمند، تغییرات موثری در سیستم اطلاع رسانی بدنه دولت ایجاد کرد.