به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه همایش گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت بعد از از ظهر یکشنبه در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضور جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان ایرانی و عربی برگزار شد.

کمیته تخصصی عقلانیت و اعتدال و نقش آن در گفت‌وگوهای فرهنگی پس از برگزاری چهار نشست تخصصی با موضوعات «اعتدال و عقلانیت در اندیشه و عمل اندیشمندان اسلامی»، «اعتدال و عقلانیت در آموزه‌های دینی»، «اعتدال و عقلانیت در گفتگوهای فرهنگی» و «اعتدال و عقلانیت و مقابله با افراط گرایی»، بیانیه ای را صادر کرد.

در این بیانیه با توجه به نقش عقلانیت و اعتدال در حل و فصل منازعات و کاهش چالش‌های جهان اسلام، بر مواردی از جمله اهمیت و تداوم گفت‌وگو و هم‌اندیشی فرهیختگان و اندیشمندان ایرانی و عربی با محوریت عقلانیت و اعتدال، ضرورت توجه به همگرایی امت اسلامی با عنایت به آموزه‌های دینی در خصوص جایگاه عقلانیت و اعتدال و نیز بر ضرورت توسعه و تعمیق فرهنگ گفت‌وگو با محوریت عقلانیت و اعتدال در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مناسبات جوامع اسلامی تأکید شده است.

همچنین بهره‌ برداری بهینه از ظرفیت نهادهای مدنی کشورهای اسلامی در عرصه عقلانیت و اعتدال در راستای همگرایی میان ایران و جهان عرب، ضرورت برجسته‌سازی آموزه‌های عقلانیت و اعتدال در برنامه‌ریزی‌های آموزشی کشورهای اسلامی در راستای فراگیری گفتگوهای فرهنگی بین ایران و جهان عرب، رویکرد فرهنگی به گفت‌وگو برای رسیدن به راه حل مشترک برای رفع چالش‌ها و بحران‌های جهان اسلام معاصر، ضرورت تبیین و ارائه چهره عقلانی و عادلانه از اسلام در نهادها و مجامع علمی بین المللی و ضرورت معرفی اندیشمندان و علمای مروج عقلانیت و اعتدال به عنوان الگو در ایران و جهان عرب از دیگر موارد مورد توجه در این بیانیه بود.

تشکیل مجمع گفت‌وگوهای علمی و فرهنگی فرهیختگان و اندیشمندان ایران و جهان عرب

لازم به ذکر است به پیشنهاد شرکت کنندگان در نشست و به ‌منظور فراهم‌سازی امکان ارتباط و گفت‌وگوی مستمر و سازنده میان فرهیختگان و اندیشمندان ایران و جهان عرب قرار است مجمعی با عنوان «مجمع گفت‌وگوهای علمی و فرهنگی فرهیختگان و اندیشمندان ایران و جهان عرب» تأسیس گردد.

گفتنی است دبیرخانه این مجمع در شهر قم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشکیل می‌شود و مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی و فرهنگی را در قالب انتشار نشریه تخصصی با همکاری اعضای مجمع و با مدیریت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ایجاد تارنمای تخصصی با مشارکت اعضای مجمع و با مدیریت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و برپایی نشست‌های دوره‌ای سامان خواهد داد.