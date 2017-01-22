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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فریدونشهر اعلام کرد:

لرزش زمین در ۴ روستای فریدونشهر/ امدادگران درحالت آماده باش هستند

لرزش زمین در ۴ روستای فریدونشهر/ امدادگران درحالت آماده باش هستند

اصفهان- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فریدونشهر گفت: به دنبال وقوع زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در فریدونشهر، چهار روستای این شهرستان به لرزه درآمد.

سید حمید رضا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله‌ای به قدرت ۴.۵ ریشتر ساعت ۱۰:۱۷ صبح امروز فریدون‌شهر از توابع غربی استان اصفهان را لرزاند.

وی تصریح کرد: این زلزله در عرض جغرافیایی ۳۲ درجه شمالی و ۴۹ درجه شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، روستاهای منطقه پشتکوه این شهرستان از جمله کلوسه، مصیر، وستگان، کاهگان و تعدادی دیگر از روستاهای فریدونشهر را لرزاند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فریدونشهر گفت: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع زمین لرزه، تیم ارزیابی این جمعیت به منطقه حادثه اعزام شدند که بر اساس بر آوردهای اولیه زلزله خسارت جانی نداشته و تنها در برخی نقاط باعث شکستگی شیشه ها و ترک خوردن دیوار بناها شد.

وی تاکید کرد: تیم های امداد و نجات شهرستان فریدونشهر و شهرستان های منطقه غرب استان اصفهان در وضعیت آماده باش کامل بسر می‌برند.

کد مطلب 3884389

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