۳۲ پروژه صنعتی همزمان با دهه فجر در گلستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قلی قوانلو عصر یکشنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: برای ایام دهه فجر ۱۷ برنامه در نظر گرفتهایم که سه برنامه بر مبنای اقتصاد مقاومتی تدارک دیدهشده است.
وی از برگزاری جشن رونق تولید واحدهای صنعتی در سهنقطه از استان خبر داد و افزود: نشست هماندیشی نقش صنعت در اقتصاد مقاومتی در راستای شعار سال، آذینبندی کوچهها و خیابانها با کمک اتاق اصناف و شهرکهای صنعتی، برپایی ۲۱ ایستگاه صلواتی در سطح شهر گرگان و استان، پخت کیک ۳۸ متری در گالیکش، حضور در مراسم غبارروبی با حضور اصناف، مراسم جشن انقلاب در علیآباد، شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، دیدار با خانواده شهدا ازجمله برنامههای ایام دهه فجر است.
مدیرکل صنعت، معدن تجارت گلستان گفت: ۳۲ پروژه صنعتی با سرمایهگذاری ۱۰۵ میلیارد تومان و اشتغال ۵۳۶ نفر در ایام دهه فجر افتتاح میشود.
قوانلو افزود: افتتاح سه پروژه در گرگان بااعتبار دو و نیم میلیارد تومان و افتتاح هفت پروژه حدود ۶.۶ میلیارد تومانی در آققلا ازجمله برنامههای افتتاحیه است.
۳۳۲ واحد تولیدی در گلستان تسهیلات دریافت کرده اند
وی بابیان اینکه ۳۳۲ واحد تولیدی در گلستان تسهیلات دریافت کردهاند، گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن تجارت گلستان گفت: از ۱۰۸ واحد صنعتی که تسهیلات گرفتهاند بازدید شده و در این واحدها ۸۲۷ شغل جدید ایجادشده که از این تعداد ۶۲۵ نفر بیمهشدهاند و ۲۰۲ هنوز بیمه نشدهاند.
قوانلو بابیان اینکه ۶۵ واحد صنعتی گلستان افزایش تولید داشتهاند اما افزایش اشتغال نداشتهاند، تصریح کرد: استان گلستان رتبه ۶ کشوری در زمینهٔ رونق تولید را به خود اختصاص داده است.
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