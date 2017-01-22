اقتدار اجرایی خانه مطبوعات می تواند مورد توجه جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالعظیم موسوی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین که در سالن جلسات اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد اظهارداشت: انتخابات خانه مطبوعات همزمان با سراسر کشور در استان قزوین نیز در چهاردهم اسفند ماه برگزار می‌ شود.

وی تصریح کرد: اساسنامه خانه مطبوعات بر اساس تغییرات داشته و از پانزدهم تا سی‌ام بهمن ماه امسال متقاضیان می‌توانند در سایت کشوری خانه مطبوعات ثبت‌نام کنند و از پانزدهم تا پنجم اسفند ماه سال جاری هم بررسی صلاحیت انجام می شود.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین بیان کرد: همچنین در اول اسفند ماه سال جاری برای نامزدها فراخوان داده می‌شود و از پنجم تا دهم اسفند ماه پرونده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ۱۴ اسفند ماه جاری هم انتخاب هیئت مدیره خانه مطبوعات به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

رئیس خانه مطبوعات استان اضافه کرد: در اساسنامه جدید ۷ نفر از حوزه رسانه ای استان حضور خواهند داشت و برای دور جدید هیئت مدیره خانه مطبوعات یک نفر مدیرمسئول و یک نفر به عنوان مدیر خانه مطبوعات انتخاب می‌شود تا کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از تغییرات مهم در اساسنامه جدید وجود کمیته انضباطی است و سه نفر از پیشکسوتان حوزه رسانه استان مسئولیت این کمیته را عهده دار خواهند شد.

از اقتدار خانه مطبوعات استفاده نکردیم

موسوی بیان کرد: هر چند قدرت از مولفه‌های مهم در حوزه مدیریت محسوب می شود اما تا به امروز از قدرت اجرایی خانه مطبوعات غفلت شده است ولی خانه مطبوعات این ظرفیت را دارد و اگر در گذشته نتوانستیم از قدرت خانه مطبوعات استفاده کنیم، حتما دوستانی که در آینده به این تشکل راه می یابند امیدواریم از این قدرت استفاده کنند.

وی روند دریافت آگهی و رپرتاژ را غیراخلاقی دانست و اظهارداشت: متاسفانه برخی از افرادی که در حوزه روزنامه نگاری تخصص لازم را ندارند با ارتباط‌ نادرست نسبت به گرفتن آگهی اقدام می کنند در حالی که این مسیر باید از طریق اداره ارشاد صورت گیرد.

موسوی بیان کرد: یکی از پرونده‌های تخلف در حوزه رسانه بحث آگهی‌های دولتی بود که ۸۰ درصد جذب آگهی به چند روزنامه خاص تعلق می‌گرفت که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خانه مطبوعات قزوین این گروه شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اضافه کرد: هدف ما توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی است و با همکاری اداره ثبت افرادی که رشوه گرفته بودند را شناسایی کردیم؛ اما اسامی صادرکنندگان فاکتورهای نجومی نشریات قزوین را نمی‌توانیم اعلام کنیم زیرا غیرقانونی است.

موسوی عنوان کرد: در سامانه جدید خانه مطبوعات تا امروز ۴۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که ۱۰۰ نفر از آنها پس از بررسی شرایط حوزه خبری آنها مورد تائید قرار گرفت و ۳۰۰ نفر باقی مانده نیز تا ۱۰ بهمن ماه مورد بررسی قرار می ‌گیرند.

وی با اشاره به برگزاری دوره خبرنگاری در قزوین گفت: برای ارتقای حوزه آموزش خبرنگاری دوره خبری پیشرفته در مدت یک ماه از پنج شنبه هفته جاری با حضور اساتید کشوری برگزار می‌شود و دوره تکمیلی آن نیز در سال آینده برگزار خواهد شد.

در ادامه تعدادی از خبرنگاران با طرح سوال و انتقاد خود از عملکرد خانه مطبوعات خواستار رسیدگی بیشتر به وضعیت فعالان رسانه ای شدند.

عابدینی ازخبرگزاری ایسنا گفت:اینکه رئیس خانه مطبوعات اذعان می کند از قدرت این انجمن برای حل مشکلات خبرنگاران استفاده نکرده واقعیت تلخی است که جای سوال دارد.

وی افزود: هیئت مدیره مطبوعات گویی فقط سه سال وقت گذاشتند تا مشکلات را شناسایی کنند و کاری عملی نداشتند.

رضایی از دیگر فعالان رسانه هم اظهارداشت: اگر یک بار در یکی از جلسات رسمی دولتی حاضر شوید خواهید دید که جایگاه خبرنگاران رعایت نمی شود و متاسفانه ما هیچ وقت حمایت خانه مطبوعات را به طور ملموس احساسذ نکردیم.

خرم نیا نیز گفت: شما امروز بارها در صحبت های خود از معرفی رسانه ها به نهادهای قضایی سخن گفتید گویی به جای حمایت می خواهید با رسانه ها برخورد کنید.

وی اضافه کرد: خانه مطبوعات هیچ فکری برای خبرگزاری ها نکرده است، همچنین در آستانه انتخابات خانه مطبوعات ابهامات بسیاری وجود دارد که باید برطرف شود.

جهان بخش نیز دیگر خبرنگار استان اظهارداشت: چرا در یکسال گذشته نشستی برگزار نکردید اما حالا که در آستانه انتخابات هستیم نشست خبری برگزار می شود.

وی اضافه کرد: با جرات باید گفت در یک سال گذشته برای خبرنگاران بیکار هیچ اقدامی از سوی خانه مطبوعات صورت نگرفته است.

بابایی هم تصریح کرد: در برخی شهرستانها شنیده می شود حتی دکه داران وارد عرصه خبری شده اند که جای سوال دارد و در این دوره چهارساله خانه مطبوعات، روز خبرنگار حتی یک بار هم در شان مقام خبرنگار برگزار نشده است.

معتمد از عکاسان خبری گفت: در این چهار سال فعالیت خانه مطبوعات، حمایتی از عکاسان خبری نشده و گویی اصولا از عکاسان تعریفی در ذهن همکاران وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در خصوص دوره عکاسی که به عنوان گزارش عملکرد از آن یاد شد باید گفت کیفیت این دوره در حد جایگاه عکاسان حرفه ای نبود.

نوروزیان دیگر فعال رسانه ای هم گفت: اگر از مطبوعاتی سخن می گویید که منتشر نمی شوند و آگهی می گیرند باید، آنها را معرفی کنید تا همکاران بدانند این بی عدالتی ناشی از کیست.

رجبی هم اظهارداشت: در استان بیشترین مسئولیت اطلاع رسانی با خبرگزاری ها و پایگاههای خبری است اما هیچ حمایتی از آنها صورت نمی گیرد.

وی افزود: در خصوص آگهی، با قبض های نجومی روبرو هستیم و برای نمونه برای یک تجدید آگهی ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.