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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۸

مدیرکل تعاون گلستان:

۲۱۰ برنامه حوزه تعاون ویژه دهه فجر در گلستان برگزار می‌شود

۲۱۰ برنامه حوزه تعاون ویژه دهه فجر در گلستان برگزار می‌شود

گرگان- مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان گلستان گفت: ۲۱۰ عنوان برنامه متنوع ویژه دهه فجر در گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی عصر یکشنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: در سال جاری با تشکیل کمیته کارگری ستاد دهه فجر ۲۱۰ عنوان برنامه متنوع برای ایام دهه فجر در نظر گرفته‌شده که از این تعداد ۵۲ برنامه استانی، ۱۳۳ برنامه شهرستانی و ۲۵ برنامه ورزشی است.

وی تصریح کرد: بیشترین برنامه‌های در نظر گرفته‌شده طیف‌های وسیعی مانند برنامه‌های افتتاحیه، برنامه‌های ورزشی، همایش علمی، یادواره شهدا و ... متناسب با جامعه کار، تعاون و تولید را شامل می شود تا باعث توانمندی جامعه کار و کارگری شود.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان گلستان از برگزاری یادواره شهدای کارگری در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: دیدار اعضای کمیته کارگری با خانواده شهدا، بازدید از واحدهای کارگری، مسابقات ورزشی کارکنان و کارگران، افتتاح دوخانه‌ بهداشت کارگری، افتتاح پنج تعاونی‌ جدید، واحدهای تولیدی و ... از جمله برنامه‌های دهه فجر سال جاری است.

برگزاری همایش «بازاریابی و تعاملات شبکه‌ای در تعاونی‌ها» در گلستان

مازندرانی اظهار کرد: سعی کردیم در تمام این برنامه‌ها قشر کارگر، کارفرما و ... را شرکت دهیم و از ظرفیت‌ واحدهای تولیدی هم بهره ببریم.

وی تصریح کرد: در سال جاری نزدیک به ۱۰۹ تعاونی جدید ثبت کردیم و حدود ۸۹۰ نفر در این تعاونی‌ها مشغول به کارشده‌اند.

مازندرانی گفت: آذین‌بندی واحدهای کارگری، شرکت در مناسبت‌های دهه فجر، همایش بازاریابی و تعاملات شبکه‌ای در تعاونی‌ها، همایش جامعه کار و کارگران، نمایشگاه کتاب، ایستگاه‌های صلواتی، مسابقات علمی در بین جامعه کار و تولید دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این دهه است.

کد مطلب 3884415

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