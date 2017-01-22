به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی عصر یکشنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: در سال جاری با تشکیل کمیته کارگری ستاد دهه فجر ۲۱۰ عنوان برنامه متنوع برای ایام دهه فجر در نظر گرفتهشده که از این تعداد ۵۲ برنامه استانی، ۱۳۳ برنامه شهرستانی و ۲۵ برنامه ورزشی است.
وی تصریح کرد: بیشترین برنامههای در نظر گرفتهشده طیفهای وسیعی مانند برنامههای افتتاحیه، برنامههای ورزشی، همایش علمی، یادواره شهدا و ... متناسب با جامعه کار، تعاون و تولید را شامل می شود تا باعث توانمندی جامعه کار و کارگری شود.
مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان گلستان از برگزاری یادواره شهدای کارگری در تاریخ ۱۹ بهمنماه سال جاری خبر داد و گفت: دیدار اعضای کمیته کارگری با خانواده شهدا، بازدید از واحدهای کارگری، مسابقات ورزشی کارکنان و کارگران، افتتاح دوخانه بهداشت کارگری، افتتاح پنج تعاونی جدید، واحدهای تولیدی و ... از جمله برنامههای دهه فجر سال جاری است.
برگزاری همایش «بازاریابی و تعاملات شبکهای در تعاونیها» در گلستان
مازندرانی اظهار کرد: سعی کردیم در تمام این برنامهها قشر کارگر، کارفرما و ... را شرکت دهیم و از ظرفیت واحدهای تولیدی هم بهره ببریم.
وی تصریح کرد: در سال جاری نزدیک به ۱۰۹ تعاونی جدید ثبت کردیم و حدود ۸۹۰ نفر در این تعاونیها مشغول به کارشدهاند.
مازندرانی گفت: آذینبندی واحدهای کارگری، شرکت در مناسبتهای دهه فجر، همایش بازاریابی و تعاملات شبکهای در تعاونیها، همایش جامعه کار و کارگران، نمایشگاه کتاب، ایستگاههای صلواتی، مسابقات علمی در بین جامعه کار و تولید دیگر برنامههای در نظر گرفته شده برای این دهه است.
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