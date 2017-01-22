به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرجندی ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه کارگاه آموزشی تخصصی منطقه‌ای سازمان‌های مردم نهاد که با حضور مسئولان سازمان‌های مردم نهاد استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و هرمزگان برگزار شد با اشاره به اینکه به منظور افزایش سطح اطلاعات مسئولان و فعالان سازمان‌های مردم نهاد دوره‌های آموزشی را برگزار کرده‌ایم، اظهار داشت: بر این اساس پنج دوره آموزشی منطقه‌ای در سطح کشور پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای غیر دولتی در دستور کار است، اضافه کرد: در این زمینه تاکنون سازمان‌های سطح دو همکاری‌های ویژه‌ای را داشته‌اند.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه امسال سیاست جدیدی را دنبال می‌کنیم، گفت: هدف نهائی از برگزاری و طبقه‌بندی این دوره‌ها تقویت و افزایش توان مدیریت در سازمان‌های مردم نهاد است تا این تعامل همه جانبه با ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد بدنه سازمان‌های مردم نهاد و تقویت نیز شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سطح کشور مرکز کنترل و رصد مواد مخدر کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که در کشورهای اروپایی این مرکز راه‌اندازی و برنامه‌ریزی برای مقابله مصرف هر نوع مواد مخدر انجام می‌شود.

آمار شیوع اعتیاد در استان اصفهان ۱.۹ است

مصطفی هادی زاده، دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه شیوع اعتیاد در استان پنج میلیون نفری اصفهان ۱.۹ درصد است، اظهار داشت: این در حالی است که در میانگین شیوع اعتیاد در کشور ۲.۳ درصد است.

وی تاکید کرد: همچنین استان اصفهان دارای بیش از ۳۵۰ هزار دانشجو و ۶۰۰ هزار دانش‌آموز است و این استان در زمینه فرهنگی، پیشگیری، درمان، مشارکت‌های مردمی و غیره از جایگاه خوبی برخوردار است.