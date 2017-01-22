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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۷

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۱۲۹نشست تسهیل و رفع موانع تولید در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

۱۲۹نشست تسهیل و رفع موانع تولید در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۲۹ نشست تسهیل و رفع موانع تولید در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر یک شنبه در نشست رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ۱۲۹ نشست رفع موانع تولید در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است، اظهار داشت: در این نشست ها پرونده بیش از یک هزار واحد تولیدی برسی شده است.

وی عنوان کرد: این تعداد نشست طی سه سال گذشته تاکنون در سطح استان برگزار شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دولت از ابتدای فعالیت خود توجه به فعال سازی بخش تولید داشته است، ادامه داد: توجه به بخش تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی، زمینه فعال شدن بسیاری از واحدهای تولیدی این استان فراهم کرده است و اشتغال در این بخش در حال افزایش است.

کد مطلب 3884426

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