توزيع سري جديد كاغذ خارجي ميان ناشران خراسان آغاز شد

به گزارش خبرنگاركتاب مهر ، همزمان با كاهش بهاي كاغذ در شهر تهران و بازار آزاد ، سري جديد كاغذ ميان ناشران استان خراسان توزيع شد .

اين كاغذ هاي از كشور اندونزي و از كمپاني هاي UPM و با استفاده از ارز مخصوص واردات كاغذ براي سال 1383 خريداري و به كشور حمل شده است .

با نزيك شدن به زمان برگزاري نمايشگاه استاني كتاب در شهر مشهد و تقاضاي روز افزون اين كالا بهاي كاغذ هفتاد گرم در بازار آزاد رو به كاهش است .

نمايشگاه استاني كتاب خراسان قرار است در آبان ماه 1385 برگزار شود و پس از آن هم ناشران خراساني در تدارك برگزاري نماشگاه كتاب در شهر هرات افغانستان هستند .

طي ماه گذشته ، بهاي كاغذ هفتاد گرم در استان خراسان و شهر مشهد از سي و يك هزار تومان فراتر رفت و بهاي اين كالا همزمان با كاهش آن درتهران درديگرشهرستانهاي كشورهم به شكل روبه كاهش گذاشته است . بهاي اين كالا هم اكنون درشهر مشهد از به حدود بيست و چهار هزار تومان رسيده است و هم اكنون با قيمت با اختلاف پانصد تومان معامله مي شود .