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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۰۴

در مراسم افتتاحیه

خبرگزاری مهر رسانه منتخب نهمین جشنواره جهانی تجسمی فجر شد

خبرگزاری مهر رسانه منتخب نهمین جشنواره جهانی تجسمی فجر شد

در افتتاحیه نهمین جشنواره تجسمی فجر که با حضور هنرمندان و تعدادی از مدیران فرهنگی در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، خبرگزاری مهر به عنوان رسانه منتخب معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره تجسمی فجر با یاد کردن از حادثه دیدگان و آتش نشانان فداکار حادثه آتش سوزی در مجتمع پلاسکو تهران و با حضور هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی و تعدادی از مدیران عصر امروز سوم بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

این جشنواره به شکل نمادین با یاد و خاطره شهدای آتش نشان آغاز به کار کرد به طوریکه امیر راد که اجرای مراسم را به عهده داشت با لباس آتش نشانان به اجرای مراسم پرداخت و در ابتدای مراسم به احترام درگذشت آتش نشانان در گذشته در حادثه پلاسکو حاضران ایستاده یک دقیقه سکوت کردند و فاحته ای خواندند.

حجت الاسلام احمد مازنی نماینده مجلس شورای اسلامی، علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید ملانوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی، مجتبی آقایی رییس نهمین جشنواره تجسمی فجر، جمشید حقیقت شناس دبیر هنری جشنواره، محمد حبیبی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس، ناصر پلنگی، اصغر تجویدی، محمدباقر آقامیری، علی اکبر صادقی، رضا نامی، علی قلم سیاه، اصغر کفشچیان مقدم، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامبیز درمبخش و... از جمله حاضران در مراسم بودند.

در این مراسم بخش تجسمی خبرگزاری مهر به عنوان رسانه منتخب و فعال حوزه هنرهای تجسمی معرفی و تقدیر شد. آزاده سهرابی خبرنگار تجسمی مهر این جایزه را دریافت کرد.

کد مطلب 3884431

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