۳ باب جایگاه سی ان جی در استان سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود، سبحان رجب پور با اشاره به رشد یک درصدی مصرف گاز طبیعی فشرده «سی ان جی» در استان افزود: تاپایان سال‌جاری دو جایگاه «سی ان جی» افزایش ظرفیت و یک جایگاه دیگر هم راه اندازی می شود که تعداد جایگاه های عرضه سوخت پاک در منطقه شاهرود به ۴۲ باب خواهد رسید.

وی همچنین با اعلام اینکه در ۹ ماهه سالجاری ۳۰درصد از سوخت مصرفی خودروها در استان سمنان مربوط به «سی ان جی» بود، افزود: در این مدت ۸۸ میلیون و ۴۹۳ هزار مترمکعب گاز فشرده به مصرف خودروها در استان سمنان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد رشد یک درصدی مصرف این سوخت پاک در استان بوده ایم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و نزدیک شدن عید نوروز، بیان داشت: ۴۱ باب جایگاه «سی ان جی» توسط ۲۰۰ نازل فعال در استان سمنان به ارائه خدمات سوختی مشغول هستند که با بازدیدهای انجام گرفته از سوی کارشناسان این منطقه و اداره استاندارد و تصمیمات اخذ شده در این زمینه به ۷۵ درصد از آنها گواهینامه استاندارد تعلق گرفت و مابقی نیز در حال به‌روز رسانی و رفع موارد گزارش شده هستند.