خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- لاچین رضاییان: حکام بحرین در هفته اخیر سه جوان بحرینی بی گناه به نام های «سامی مشیمع»، «علی السنکیس» و «عباس السمیع» را اعدام کرد.

اعدام این سه جوان بی‌گناه بحرینی موجی از اعتراضات علیه آل خلیفه را در این کشور به دنبال داشت. هزاران نفر از مردم بحرین با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف از اعدام‌های ظالمانه اخیر اعلام انزجار کردند.

«حسن عبدالنبی» فعال سیاسی بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیامدهای سرکوب فعالین بحرینی از سوی آل خلیفه و واکنش جامعه بین الملل به جنایات حکام بحرین تصریح کرد: متاسفانه جامعه بین الملل فقط به ابراز نگرانی در این خصوص بسنده کرده و حرکتی انجام نمی دهد. برخی از کشورها که ادعای دموکراسی، دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را دارند نیز سکوت پیشه کرده اند. این در حالی است که برخی از این کشورها چشمان خود را بر این جنایات بسته اند و تعدادی از آنها از آل خلیفه حمایت می کنند و به رژیم بحرین سلاح نیز می فروشند.

وی افزود: حکام بحرین از این سلاح ها برای سرکوب و کشتار مردم بی دفاع بحرین استفاده می کنند. این حملات حکام بحرین علیه مردم، به صورت کلی بر مردم منطقه و به طور ویژه بر خود بحرین تاثیر منفی دارد؛ زیرا حملات آل خلیفه بدون پاسخ نخواهد ماند و مردم آزاده بحرین هم آن را نخواهند پذیرفت. در هر لحظه این امکان وجود دارد که مجددا بهار عربی جدیدی ایجاد شود و این رژیم ها را سرنگون کند.

عبدالنبی در ادامه درباره نقش دیگر کشورها در متوقف کردن اقدامات ناقض حقوق بشر در بحرین تاکید کرد: متاسفانه تاکنون هیچ کشوری برای متوقف کردن این اقدامات و کاهش کشتار مردم کاری نکرده است. حتی مردم کشورهای منطقه نیز برای همبستگی با مردم بحرین در مواجهه با حملات علیه آنها، اقدامی نکرده اند. این سکوت و مواضع شرم آور، موجب ادامه و تشدید اقدامات رژیم های منطقه و ادامه حمایت آنها از رژیم دیکتاتور بحرین می شود.

فعال سیاسی بحرین در پایان در رابطه با علت سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال اقدامات و سرکوب ها در بحرین نیز بیان داشت: برخی از سازمان ها و شخصیت های مدعی حقوق بشر شبیه تاجران شده اند و از این راه روزی می خورند. حکومت ها نیز راه های خلاصی و یا استفاده از این سازمان ها و افراد را به خوبی شناخته اند و با پرداخت رشوه و هدیه به سازمان های مذکور، پرونده سیاسی و حقوقی خود را پُر از جوائز و القاب سیاسی می کنند. در همین راستا، اخیرا نیز نخست وزیر بحرین بسیاری از این جوائز و هدایا را دریافت کرد؛ گویا وی کبوتر صلح است! این در حالی است که وی بزرگترین سفاک و فرمانده یگان قاتل و جلادان امنیتی و نظامی بحرین است.