فرش دستبافت مازندران فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی عصر یکشنبه در جلسه احداث بازارچه بانوان در آمل با اشاره به اینکه برای ساخت بازارچه دائمی غرفههای زیادی در نظر بگیریم، ادامه داد: این غرفهها به افراد غیر واگذار نشود، که ما بانوان آسیبدیده زیاد داریم.
احمد منفرد فرماندار ویژه آمل نیز در جلسه احداث بازارچه دائمی زنان سرپرست خانواده از احداث بازارچه دائمی ۵۰۰ متری برای زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست در این شهرستان خبر داد و گفت: این بازارچه با بیشتر از ۳۰ غرفه در جنب ورودی پارک دهکده طلایی در ایام دهه فجر کلنگ زده خواهد شد.
فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه این بازارچه نقش مهمی برای اقتصاد خانوادههای بیسرپرست دارد، افزود: این بازارچه به خانوادههایی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند واگذار میشود تا محصولات خود را عرضه کنند.
منفرد ادامه داد، به خانوادههای تحت پوشش این دو مرکز وامهایی با بهره کم داده میشود تا بتوانند اجناس اولیه را فراهم کنند.
فرماندار ویژه آمل بابیان اینکه اکثر خانوادههای بد سرپرست مشکل معیشت دارند، ادامه داد: امیدواریم با این طرح مشکل این عزیزان را کاهش دهیم.
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