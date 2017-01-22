فشردگی بازی ها کار را برای همه تیم ها دشوار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم سعداوی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان پیرامون سانحه ساختمان پلاسکو و شهادت چندین تن از آتش نشانان اظهار داشت: این ضایعه دردناک را به ملت ایران تسلیت گفته و از خداوند منان برای این آتش نشانان طلب مغفرت دارم.

وی پیرامون بازی تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: تیم ذوب آهن از نظر نفرات، بازیکنان با کیفیتی دارد و این باشگاه به خوبی توانسته در روند فوتبال کشور خودش را جا بیاندازد. فردا بازی سختی داریم و بدنبال کسب ۳ امتیاز این دیدار هستیم.

سعداوی افزود: باید اتفاقات ناگوار هفته پیش را جبران کنیم و هر دو تیم فردا تلاش می کنند تا بازی با کیفیتی ارائه دهند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در پاسخ به این سئوال که آیا تغییری نسبت به دیدار گذشته دارند، خاطرنشان کرد: در بازی گذشته گل نخست را به طرز بدی دریافت کردیم و در دقیقه ۳۰ بازیکن تیم حریف می توانست اخراج شود و پنالتی به تیم ما داده شود تا شرایط به گونه ای دیگر تغییر کند.

وی تصریح کرد: در بازی با استقلال خوزستان نیز این مسئله تکرار شد اما این را می دانیم که بازیهای گذشته تمام شده و همه تمرکز خود را برای بازی در مقابل ذوب آهن گذاشتیم البته چندین بازیکن ما به دلیل سرماخوردگی حضور ندارند و دو بازیکن جدید ما نیز با نظر کادر فنی در این دیدار بازی می کنند. تیم ها بیشتر زمان خود را با توجه به به فشردگی بازیها به مسائل ریکاوری می پردازند.

سرمربی فولاد خوزستان بیان کرد: همه تیم ها از فشردگی بازی ها ضرر می کنند. ما با یک جلسه تمرین به دیدار پرسپولیس رفته ایم و در برابر ذوب آهن نیز همین شرایط را داریم البته این شرایط برای همه تیمها وجود دارد اما ما بازیکنان خوبی در اختیار داریم که این مسئله را جبران خواهد کرد.

وی درباره تیم قهرمان گفت: صحبت درباره قهرمانی و کسب سهمیه زود است اما برخی تیم ها روند رو به رشد و با ثباتی را طی می کنند که تیم های پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان از جمله این تیم ها هستند.

سعداوی درباره جایگاه تیمش در پایان فصل گفت: همه بازیکنان و کادر باشگاه بدنبال بازی روان و تماشاگرپسند هستند و امیدواریم در پایان با توجه به تلاش هایی که داشته ایم جایگاه مناسبی کسب کنیم.