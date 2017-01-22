سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه مکانیزاسیون برنج

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز عباسی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در بابلسر اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی برنج صورت گرفته که بی سابقه و غیرقابل باور است.

وی اظهار داشت: وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی بویژه برنج دستخوش یک روند تاریخی شده است و پس از پسابرجام روند توسعه سرمایه گذاری در بخش برنج کشور مطلوب بوده است.

عباسی با بیان اینکه خوسحالیم که برندی مثل کوبوتا به عنوان یک برند در کشور فعالیت خود را آغاز کرد تصریح کرد: ما دنبال بومی سازی و احداث کارخانه مونتاژ هستیم و در گیلان کارخانه مونتاژ برای مکانیزاسیون برنج احداث می شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: وزارت کشاورزی برنامه ای برای توسعه سطح برنج کشور ندارند و صرفا برنج در گیلان، گلستان و مازندران مورد حمایت است و در این استان ها ما می توانیم با کمک مکانیزاسیون تولید مناسب برنج کشور را داشته باشیم.

عباسیی تصریح کرد: در سه سال گذشته ۲۵۰ هزار هکتار به سطح برنج مکانیزه کشور افزوده شد درحالی که در ابتدای دولت،این رقم حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار هکتار بوده است و اکنون در مازندران ۸۰ درصد برنج به صورت مکانیزه برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه جهش ۲۵۰ هزار هکتاری در زمینه سطح کاشت، داشت و برداشت برنج شاهد هستیم و گفت: به طور میانیگین یک میلیون تومان برای توسعه مکانیزاسیون برنج تخصیص داده شد و این رقم بسیار کم نظیر است.

عباسی با تاکید بر لزوم حمایت از برندهای مطرح در کشور افزود: توسعه مکانیزاسیون برنج یکی از کارهای محوری برنج است و امیدواریم برندهای مطرح در کشور سرمایه گذاری کنند و انشالله وضعیت برنج کشور بهتر شود.

وی تصریح کرد: با کمک مکانیزاسیون ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه های برنج کاهش می یابد و علاوه بر آن بسیاری از عوارض سنتی را در پی نخواهد داشت.

رئیس مرکز مکانیزسیون کشاورزی بر لزوم توسعه سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون تاکید کرد و گفت: محدودیتی برای ارائه تسهیلات برای خرید ماشین آلات نداریم وبرای خرید ماشین آلات تسهیلات درنظر گرفته شده است.

عباسی با عنوان اینکه میانگین نیاز کشور سالانه هزار تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حوزه مکانیزه کشاورزی است تصریح کرد: امسال بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا برای ماشین آلات ایجاد شده است و ۱۵ درصد منابع کشاورزی در حوزه مکانیزاسیون کشور در حوزه برنج هزینه شده است.