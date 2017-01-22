مدیران از فرصت مسئولیت برای ارائه خدمت به مردم استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه تودیع و معارفه فرماندار جدید صومعه سرا که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت جمعی از آتش نشانان در حادثه ساختمان پلاسکو، اظهار کرد: این عزیزان که خود ناجی دیگران بودند امروز با سختی و مشقت در خرابه های ساختمان پلاسکو به دنبال همکاران و دوستان هستند.

وی به شاخص های بهره مندی شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و افزود: کسب چنین توفیقاتی در حوزه صنعتی، خدماتی، کشاورزی، تولیدی و ... نشان دهنده تعامل و همکاری بسیار خوبه همه دستگاه های اجرایی شهرستان است.

استاندار گیلان با اشاره به توطئه های دشمنان به ویژه در منطقه برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: مقابله با هجمه های بزرگ در قالب های مختلف اعم از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نیازمند تعامل، فکر، اندیشه، و پیگیری بخش های مختلف جامعه است.

مسئولان به مسائل و ناهنجاری های اجتماعی واقف هستند

وی با بیان اینکه دولت و مسئولان به همه این مسائل و ناهنجاری های اجتماعی واقف هستند، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین تکالیف مسئولان نظام اسلامی توجه ویژه و داشتن وحدت کلمه است که بسیار مورد تأکید امام راحل و مقام معظم رهبری است.

نجفی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری مبنی براینکه ما جامعه دو قطبی نداریم، تصریح کرد: همگان باید پشت سر رهبری به تکالیف و وظایف خود عمل کرده و اهداف نظام را دنبال کنند.

وی در ادامه به برخی از اقدامات مهم انجام شده در شهرستان صومعه سرا در حوزه های مختلف به ویژه کشاورزی اشاره کرد و یادآورشد: تجهیز و اصلاح اراضی و صنوبرکاری که صومعه سرا یکی از قطب های پرورش آن بوده از مهم ترین اقدامات این حوزه محسوب می شود.

استاندار گیلان با اشاره به بهره برداری از دو کارخانه سلولزی با یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در آینده نزدیک در استان، اظهار کرد: گیلان در این زمینه به یکی از قطب های تولید صنایع سلولزی تبدیل می شود و نیازمند کاشت صنوبر برای تأمین مواد اولیه تولیدی این کارخانجات است.

کاهش نرخ بیکاری به معنای حل معضل اشتغال در گیلان نیست

وی همچنین با بیان اینکه در زمینه صادرات نیز در استان گیلان و شهرستان صومعه سرا اقداماتی خوبی صورت گرفته است، افزود: جایگاه گیلان در این زمینه از شاخص میانگین کشوری نیز بالاتر است.

نجفی در ادامه به موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و اقدامات صورت گرفته طی سه سال گذشته در استان اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ بیکاری از ۱۵ درصد به ۹ درصد به معنای آن نبوده که هیچ مشکلی در زمینه ایجاد اشتغال در سطح استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولیت در نظام مقدس اسلامی برای هر فردی فرصت محسوب می شود، خاطرنشان کرد: مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی باید بدانند این مسئولیت ها ماندگار نبوده و از این فرصت اندک در راه خدمتگذاری به مردم استفاده کنند.

به گفته این مسئول مسئولان تلاش کنند تا خدمات شایسته به مردم ارائه داده و عملکرد نظام مقدس اسلامی را به آحاد جامعه اطلاع رسانی کنند.