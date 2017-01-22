نیروی زمینی دزفول همواره در کنار آتش نشانی خواهد بود

به گزارش خبرنگارمهر، فرمانده و پرسنل تیپ ۲۹۲ زرهی شهید آزادی دزفول ظهر امروز یکشنبه با حضور در محل ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی دزفول با مدیر و پرسنل این سازمان دیدار و با اهدای گل و قرائت فاتحه به شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو ادای احترام کردند.

در این نشست صمیمی و کوتاه، سرهنگ بابک جلالی فرمانده تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول اظهار کرد: اتفاق تلخ رخ داده در ساختمان پلاسکوی تهران موجب غم و اندوه تمام ملت شده است.

وی افزود: اینکه هنوز پیکر پاک برخی ازاین شهدا زیرآوار است و خانواده های آنها ۴ روز است در انتظار پیداشدن این عزیزان هستند نیز اتفاق تلخ تری است که دل همه را به درد آورده است.

فرمانده تیپ ۲۹۲ زرهی شهیدآزادی دزفول این حادثه رخ داده را مایه تاسف و ناراحتی دانست و گفت: برای این شهدا آرزوی علو درجات و برای خانواه آنها صبرجمیل خواستاریم.

سرهنگ جلالی در پایان با تقدیر از تلاش های شبانه روزی آتش نشانان، عنوان کرد: نیروی زمینی و تیپ ۲۹۲ زرهی شهید آزادی دزفول همواره در خدمت سازمان آتش نشانی خواهد بود و برای هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد و این جا آمادگی و همکاری شبانه روزی خود را برای کمک به غیوران آتش نشانی اعلام می کنیم.