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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

۱۲ میلیارد تومان به ۱۰ طرح مصوب سفر رئیس جمهور پرداخت شد

۱۲ میلیارد تومان به ۱۰ طرح مصوب سفر رئیس جمهور پرداخت شد

یاسوج- معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون۱۲ میلیارد تومان به ۱۰ طرح مصوب سفر رئیس جمهور به استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعدازظهر یکشنبه در نشست بررسی طرحهای مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان افزود: این طرحها در استان در حال اجرا هستند.

وی اظهار داشت: در سفر رئیس‌جمهور به استان برای ۵۷ طرح اقتصادی استان تسهیلات مصوب شده است.

محنایی افزود: ۶۴۶ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۹۵۵ میلیون یورو تسهیلات ارزی برای این  طرحها به بانکهای عامل ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این طرحها، پروژه‌های مختلفی را شامل شده است، گفت: این طرحها در سفر هیئت دولت به استان برای جذب تسهیلات سرمایه‌گذاری مصوب شده‌اند.

محنایی اظهار داشت: تعدادی از طرحها نیز مشکلات اجرایی، مدیریتی و حقوقی دارند که باید این مشکلات بررسی و حل شود.

وی افزود: برخی از طرحها نیز مشکل منابع دارند که در نشستی که در تهران برگزار می‌شود مبحث منابع و نسبت آن با مصارف در استان بررسی می شود.

محنایی بیان داشت: طبق برنامه ریزی این نشست روز دوشنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای ۱۳ گانه و شعب بانکهای متناظر آنها در استان تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 3884582

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