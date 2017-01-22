۱۲ میلیارد تومان به ۱۰ طرح مصوب سفر رئیس جمهور پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعدازظهر یکشنبه در نشست بررسی طرحهای مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان افزود: این طرحها در استان در حال اجرا هستند.

وی اظهار داشت: در سفر رئیس‌جمهور به استان برای ۵۷ طرح اقتصادی استان تسهیلات مصوب شده است.

محنایی افزود: ۶۴۶ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۹۵۵ میلیون یورو تسهیلات ارزی برای این طرحها به بانکهای عامل ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این طرحها، پروژه‌های مختلفی را شامل شده است، گفت: این طرحها در سفر هیئت دولت به استان برای جذب تسهیلات سرمایه‌گذاری مصوب شده‌اند.

محنایی اظهار داشت: تعدادی از طرحها نیز مشکلات اجرایی، مدیریتی و حقوقی دارند که باید این مشکلات بررسی و حل شود.

وی افزود: برخی از طرحها نیز مشکل منابع دارند که در نشستی که در تهران برگزار می‌شود مبحث منابع و نسبت آن با مصارف در استان بررسی می شود.

محنایی بیان داشت: طبق برنامه ریزی این نشست روز دوشنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای ۱۳ گانه و شعب بانکهای متناظر آنها در استان تشکیل خواهد شد.