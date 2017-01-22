۳۰ تصادف موتورسیکلت طی یک شبانه روز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا حسنی با اشاره به حجم بالای مأموریت های اورژانس ۱۱۵ قم، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته عوامل اورژانس ۱۱۵ قم اقدام به انجام ۲۵۰ ماموریت شهری و جادهای کرده اند.
وی گفت: این مأموریتها متشکل از تصادفات شهر و جاده، بیماران داخلی و قلبی، زایمان، مسمومیت، سقوط وحوادث شغلی و صنعتی و ... بود که اورژانس ۱۱۵ انجام داده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم بیان داشت بیشترین حجم مأموریتها مربوط به موتورسیکلت سواران بود که از مجروحیت مختصر تا ضربه سر، شکستگی و آسیبهای نخاعی بوده است.
حسنی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۳۰ تصادف موتورسوار در شهر و جادههای استان رخ داد که ۳۵ مجروح به جای گذاشت.
وی ادامه داد: تلخ ترین تصادفات موتورسواران حدود ساعت ۲۳ شب گذشته در یکی از خیابانهای اصلی قم رقم خورد که در این حادثه تلخ دو سرنشین موتورسیکلت که خانم و آقا بودند به شدت مصدوم شدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم ادامه داد: متأسفانه این دو به شدت از نواحی مختلف بدن دچار آسیبهای متعدد شدند که با وجود تمام تلاشهای پرسنل اورژانس ۱۱۵ راکب موتور که آقای حدود ۳۵ ساله بود فوت کرد.
حسنی گفت: سرنشین موتورسیکلت همکه یک خانم بود دچار برخورد و ضربه سر شد که با عملیات احیا منتقل و همچنان در بخش مراقبت های ویژه تحت کنترل است.
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