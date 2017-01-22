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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۲

با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال؛

تلمبه خانه تقویت فشار نفت تمبی افتتاح و به بهره برداری رسید

تلمبه خانه تقویت فشار نفت تمبی افتتاح و به بهره برداری رسید

مسجدسلیمان ـ تلمبه خانه تقویت فشار نفت تمبی با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال و ظرفیت ۱۰ هزار بشکه در روز به بهره برداری رسید.

قباد ناصری در حاشیه آیین افتتاحیه این تلمبه خانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه احداث تلمبه خانه تقویت فشار نفت تمبی بخشی از پروژه احداث واحد بهره برداری و نمکزدایی مسجدسلیمان است.

وی افزود: این پروژه به منظور انتقال نفت میادین مسجدسلیمان و پرسیاه برای انجام مراحل تفکیک، جداسازی آب، نفت و S۲H به مرحله اجرا درآمده است.

مدیر شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تصریح کرد: مهمترین نتایج اجرایی شدن این پروژه خارج ساختن تاسیسات نفتی فرسوده نمره ۹ مسجدسلیمان، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، صیانت از جامعه انسانی و بهسازی فرایند تولید نفت است .

ناصری با اشاره به اینکه مساحت این تلمبه خانه ۲۴ هزار مترمربع است، گفت: شروع این پروژه از اردیبهشت ماه سال گذشته بوده و مهر ماه امسال نیز کار ساخت آن به اتمام رسید.

وی با اشاره به ظرفیت ۱۰ هزار بشکه در روز این تلمبه خانه بیان کرد: هزینه انجام کار در این پروژه ۶۵ میلیارد ریال بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان استانی بسیاری از جمله مدیرکل محیط زیست، مسئولان وزارت نفت، سازمان محیط زیست کشور، نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس، فرماندار مسجدسلیمان، مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب و دیگر مسئولان محلی در این آیین حضور داشتند.

کد مطلب 3884613

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