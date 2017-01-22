به گزارش خبرگزاری مهر، یونس خسرانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی است و از هیچ ارگانی اعم از نفت، مالیات و سایر موارد کمک مالی دریافت نمی‌کند.

وی در خصوص فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های این اداره کل در راستای افزایش رفاه اجتماعی و در بخش های مختلف بیمه ای، درمانی و مالی و سرمایه‌گذاری است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: در دولت تدبیر و امید در حوزه تامین اجتماعی فعالیت‌های خوبی در استان بوشهر انجام شده است که نتیجه تلاش تیمی و بین بخشی بوده است.

پرداخت ۴ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج

وی در خصوص فعالیت این اداره کل ویژه جوانان عنوان کرد: این اداره کل در ۹ ماهه ابتدایی سال بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان برای کمک هزینه ازدواج هزینه کرده است که از دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی جوانان بیشتر هزینه کرده است.

خسروانی با بیان اینکه بیکاری یکی از دغدغه‌های بزرگ مسئولان کشوری و استانی است، خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان بیمه بیکاری در استان پرداخت شده و ۲۷۱ میلیارد تومان نیز مستمری به بازنشسته‌ها، بازماندگان و از کار افتاده‌ها پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از کارگاه‌های فعال، طرح بخشودگی بدهی بیمه‌های تامین اجتماعی را از ۱۹ دی ماه آغاز و تا ۱۹ فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

طلب ۳۰ میلیارد تومانی از شهرداری‌های استان

وی از طلب ۳۰ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از شهرداری استان بوشهر خبر داد و عنوان کرد: بیشترین بدهی را در دستگاه های اجرایی جهاد کشاورزی دارد.

وی بیان کرد: کل طلب سازمان تامین اجتماعی در استان بوشهر از کارگاه‌های فعال استان بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان است.

خسروانی در خصوص برنامه های دهه فجر این سازمان در استان بوشهر افزود: افتتاح دو کارگزاری در بیدخون و بوشهر و همچنین یک شعبه در نخل تقی را در برنامه داریم.

بیمه کردن ۵۰۰ اتباع خارجی

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهربا اشاره به بیمه کردن ۵۰۰ اتباع خارجی بیان کرد: این افراد با بیمه شدن از همه موارد بیمه‌ای برخوردار می‌شوند.

وی همچنین عنوان کرد: در استان بوشهر ۱۶۰ نویسنده و پدید آورنده کتاب، هزار زن خانه‌دار، ۲۴ شاعر و مداح و همچنین ۵ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.