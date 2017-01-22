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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۳

نماینده مردم بناب در مجلس خبر داد:

موافقت بنیاد برکت برای سرمایه گذاری در شهرستان بناب

موافقت بنیاد برکت برای سرمایه گذاری در شهرستان بناب

بناب - نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی از موافقت بنیاد برکت برای سرمایه گذاری در شهرستان بناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالله اعزازی عصر یک شنبه در نشست بررسی ابعاد سرمایه گذاری در بخش خشکبار و گیاهان دارویی شهرستان بناب با اشاره به موافقت بنیاد برکت برای سرمایه گذاری در شهرستان بناب گفت: توافق با بنیاد برکت در خصوص اشتغال زایی و تولید بطور مشاکتی است.

وی افزود: اولویت بنیاد برکت برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

اعزازی سپس بر حل این مشکلات تأکید کرد و گفت: این مسائل یکی از مهم ترین دغدغه های اصلی شهرستان است و مسئولان و دستگاه های اجرایی و ذیربط باید با تعامل بیشتر نسبت به حل مشکلات شهرستان اقدام نمایند.

این نماینده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان بناب یکی از بازیگران اصلی عرصه کشمش در کشور به حساب می آید، بر این اساس مجلس شورای اسلامی نیز مصمم به حذف مشکلات اداری و رفع موانع صادرات کشمش است.

کد مطلب 3884620

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