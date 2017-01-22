به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالله اعزازی عصر یک شنبه در نشست بررسی ابعاد سرمایه گذاری در بخش خشکبار و گیاهان دارویی شهرستان بناب با اشاره به موافقت بنیاد برکت برای سرمایه گذاری در شهرستان بناب گفت: توافق با بنیاد برکت در خصوص اشتغال زایی و تولید بطور مشاکتی است.

وی افزود: اولویت بنیاد برکت برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.

اعزازی سپس بر حل این مشکلات تأکید کرد و گفت: این مسائل یکی از مهم ترین دغدغه های اصلی شهرستان است و مسئولان و دستگاه های اجرایی و ذیربط باید با تعامل بیشتر نسبت به حل مشکلات شهرستان اقدام نمایند.

این نماینده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان بناب یکی از بازیگران اصلی عرصه کشمش در کشور به حساب می آید، بر این اساس مجلس شورای اسلامی نیز مصمم به حذف مشکلات اداری و رفع موانع صادرات کشمش است.