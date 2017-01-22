پنجمین سالگرد درگذشت مرشد «جذاب» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرشد «احمد جذاب» پیشکسوت ورزش زورخانه سال‌ها برای بزرگانی چون جهان پهلوان غلامرضا تختی ضرب می‌گرفت. وی سالیان سال در رادیو سراسری جمهوری اسلامی ایران همراه با برادران شیر خدا با ضرب و زنگ زورخانه صبح ایرانیان را با یاد خداوند یگانه و ذکر مولا علی علیه السلام آغاز می‌کرد.

جذاب متولد قزوین بود و پای منبر آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی معارف قرآن و اهل بیت را ‌آموخت. وی تسلطی ویژه‌ بر متون ادبی فارسی داشت و سال‌ها با قناعت و ایمان گذراند.

استاد احمد جذاب در ۹ بهمن ۱۳۹۰ پس از یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت و درقطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

مراسم پنجمین سال رحلت استاد جذاب به همت زورخانه باب الحوایج در محل این زورخانه با حضور ورزشکاران و همت پیشکسوتانی چون حاج حسین شیریان و حاج اسماعیل سرپرست از ساعت ۱۱ روز جمعه۸ بهمن ماه برقرار است.

زورخانه باب الحوایج واقع در بلوار یافت آباد غربی سه را ه دادسرا خیابان شهدای دانش آموز واقع است.