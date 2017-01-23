۹۷۲ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی بانکهاکه یکشنبه شب در استانداری قزوین با حضور بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اقتصادی استان و مدیران بانکها تشکیل شد این بار به جای انتقادها و سخت گیریهای استاندار با نوعی تشکر و تقدیر همراه شد و همتی که این روزها تلاش می کند با فعالیت شبانه روزی بتواند گره ای از اقتصاد بحران زده واحدهای صنعتی بگشاید با ارائه گزارش خوبی از وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی به آرامش خاصی رسید.

سخت گیری های استاندار که در جلسات مستمر و پیگیر هفتگی برای رونق تولید برگزار می شود و معمولا مدیران را با چالش های جدی در رسیدگی به امور بنگاههای اقتصادی روبرو می کند در ماههای گذشته با جدیت استاندار همواره صحنه چالش جدی استاندار برای دغدغه مند کردن مدیران همراه بوده است.

در کمتر نشستی با موضوع رونق تولید، تسهیلات بهین یاب، شورای بانکها و جلسات مرتبط با بررسی مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان می توانی پیدا کنی که استاندار گلایه نکرده و مدیران را به تلاش بیشتر دعوت نکند.

عزم خستگی ناپذیر همتی با پیگیری جلسات در تهران برای افزایش سقف تسهیلات اختصاص یافته به استان به جایی رسید که مدیران ارشد پایتخت نشین هم مجاب شدند تا سهمیه بیشتری به قزوین اختصاص دهند تا این قطب صنعتی بتواند با سرعت بیشتری در مسیر تولید قرار گیرد و بحران خود را حل کند.

در گام اول که قرار شد حدود ۴۰۰ واحد تولیدی از تسهیلات بهین یاب و رونق تولید استفاده کنند، استاندار قزوین تعداد ۱۰۰۰ واحد را پیشنهاد داد که اکثریت مدیران تحقق آن را کمی غیر ممکن می دانستند و باور داشتند که این کار زمان بیشتری نیاز دارد و تامین اعتبارات نیز تقریبا نشدنی است و در این میان منتقدین استاندار هم آن را شعاری برای وقت کشی می دانستد اما امروز که آمارها بر اساس مستندات چند دستگاه اجرایی از جمله معاونت اقتصادی استانداری، سازمان صنعت، اداره کار، بیمه تامین اجتماعی تایید شد استاندار قزوین با لبخندی ناشی از رضایت اعلام کرد که در پرداخت تسهیلات به ۱۰۰۰ واحد صنعتی نزدیک شدیم.

تشکر استاندار از همه مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها

فریدون همتی همچون گذشته با روحیه ای خستگی ناپذیر گزارشی از وضعیت اقتصادی استان ارائه کرد واظهارداشت: دریک حرکت جمعی با کمک مدیران استانداری، مسئولان دستگاههای اجرایی و بانکها و نیز حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی توانستیم اهداف پیش بینی شده خود را محقق کنیم.

وی افزود: در شرایطی که دولت حقوق کارمندان خود را به سختی تامین و پرداخت می کند خوشبختانه با رویکرد درست اقتصادی بسته حمایتی دولت از تولیدکنندگان و کارآفرینان به نتیجه رسید و شاهد رونق تولید در استان هستیم.

استاندار تصریح کرد: با برخی قوانین دست و پا گیر که با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و اعتبارات محدود راه اندازی حتی یک واحد و ایجاد اشتغال بسیار ارزشمند است و باید آن را قدر بدانیم.

همتی اضافه کرد: ما هر چقدر با تلاش شبانه روزی و تحمل سختی ها در مردم امید ایجاد می کنیم اما گاهی در برخی تریبون ها با اطلاعات غلطی که به آقایان داده می شود ساز ناامیدی کوک می شود که این کار منطقی نیست.

وی افزود: بارها اعلام کرده ایم دوستان بزرگوار از واحدهای رونق گرفته و بازگشته به چرخه تولید بازدید داشته باشند و آمارهای اعلام شده را با واقعیت تطبیق دهند و ببینند آیا شغلی ایجاد شده است یا نه؟

استاندار یادآورشد: امروز مدیران ما با ریسک بسیار بالایی خارج از اختیارات قانونی خود در صدد پرداخت تسهیلاتی هستند که برخی مواقع موانع قانونی اجازه نمی دهد یک صنعتگر به این راحتی تسهیلات گرفته و به تولید خود رونق دهد اما خواسته ایم که مدیران همراهی کرده و بیش از حد سخت گیری نکنند و اگر حتی از سوی اداره بازرسی بازخواست شدند آن را تحمل کنند تا ما به اشتغال کمک کنیم.

وی افزود: از نمایندگان مجلس هم انتظار داریم برای اصلاح و بازنگری در برخی قوانین همراهی کنند چون با این وضعیت واقعا اقتصاد مقاومتی عملیاتی نمی شود و اگر مدیرانی جسور و ریسک پذیر و متعهد پای کار نباشند نمی توان واحدهای صنعتی را احیا کرد.

همتی یادآورشد: دوستان باید شرایط را درک کنند و با اطلاع کامل قضاوت کنند و در کنار ما باشند و انگیزه خدمت مدیران را تقویت کنند.

پرداخت ۹۱۴ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی

استاندار قزوین تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری همه جانبه مدیران استان توانسته ایم بیش از ۹۱۴ فقره تسهیلات حمایتی دولت را به مبلغ ۹۷۲ میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و کشاورزی پرداخت کنیم و این میزان رتبه استان در کشور را به رده پنجم رسانده است که جای خوشحالی دارد.

وی گفت: در سراسر کشور تسهیلات بهین یاب حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن را ما دریافت کردیم و باز هم تلاش می کنیم تا حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد دیگر بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

همتی بیان کرد: با تشکیل کارگروه نظارتی فقط به پرداخت تسهیلات اکتفا نکرده ایم بلکه گروههای نظارتی ما به واحدها سرکشی می کنند تا این اعتبارات واقعا در رونق تولید و ایجاد اشتغال هزینه شود و این روند به صورت مستمر راستی آزمایی می شود.

وی یادآورشد: تاکنون از ۱۴۹ واحد دریافت کننده تسهیلات بازدید شده و اگر تخلف و قصوری دیده شود برخورد می کنیم اما انتظار داریم اگر چند مورد محدود هم کسی اشتباه کرد آن را بزرگ نمایی نکنند بلکه مجموعه تلاش ها ارزیابی شود.

۱۶۵ میلیارد تومان وام ازدواج در استان پرداخت شد

استاندار تصریح کرد: در حوزه گره گشایی از مشکلات جوانان هم تاکنون ۱۶۵ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره ازدواج به ۱۰ هزار زوج جوان پرداخت شده که فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری است.

وی اضافه کرد: با تمام قوا در خدمت به مردم با انگیزه تا آخرین نفس کار می کنیم و انتقادها و تشویق ها ما را ازادامه مسیر باز نخواهد داشت اما انتظار داریم منتقدین بویژه دوستانی که تریبون دارند با دریافت اطلاعات درست، درک شرایط و قضاوت وجدانی و منصفانه در مردم امید ایجاد کنند و نه در پنهان بلکه در آشکار ما را دعا کنند تا بیشتر خدمت کنیم.

ایجاد ۱۵ هزار شغل با سند و مدرک

استاندار گفت: با اعلام گزارش مستند مسئولان اداره کار و تامین اجتماعی اعلام می کنیم امسال بیش از ۱۵ هزار شغل در استان ایجاد شده است و تلاش می کنیم تعهد ۲۰ هزار شغل را عملیاتی کنیم.

خود را سرباز رهبری می دانیم/ خستگی را خسته می کنیم

همتی اظهارداشت: در مسیر خدمت رسانی به مردم خستگی نداریم و خود را سرباز مقام معطم رهبری می دانیم و امیدواریم با تلاش شبانه روزی همه مدیران بتوانیم به این مردم فهیم و لایق خدمت کنیم.



