۳۵ واحد صنعتی اصفهان تحت پالایش آنلاین اداره کل محیط زیست هستند

حمید ظهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همکاری نزدیکی با محیط زیست و در بررسی عملکرد دستگاه های مختلف در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان داشته است، اظهار داشت: استفاده از شیوه های نوین برای پایش آنلاین صنایع و نصب در خروجی واحدهای صنعتی از اولویت های ما بوده است و بر این اساس واحدهای صنعتی مکلف شدند بر روی خروجی های خود تجهیزاتی نصب کنند و بر این اساس همواره تحت نظارت سازمان هستند.

وی افزود: بدین ترتیب واحدهای صنعتی از نظر آلایندگی به شکل مداوم پایش می‌شوند و ۳۵ واحد صنعتی تحت پالایش آنلاین محیط زیست هستند.

محیط زیست اصفهان در پایش شبانه تصادفی در کشور رتبه اول را داشته است

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه محیط زیست اصفهان در پایش شبانه تصادفی در کشور رتبه اول را داشته است، تاکید کرد: از میان واحدهای صنعتی آلاینده ۷۲ مورد در سال ۹۲ اخطار دریافت کردند و مواردی هم که کم توجهی یا بی توجهی به اخطارها نشان دادند به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۷۰ واحد صنعتی آلاینده در سال ۹۲، ۳۲۵ مورد در سال ۹۳، ۷۱۲ واحد در سال ۹۴ و ۵۱۵ واحد آلاینده صنعتی و خدماتی آلاینده محیط زیست در سال ۹۵ به مراجع قضایی ارجاع شدند.