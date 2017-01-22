به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دفتر صدور روادید الکترونیکی فرودگاه بین المللی ارومیه اظهارداشت: تحقق افق ۱۴۰۴ شهر ارومیه چون برخورداری شهروندان از اقتصاد پویا در گرو توسعه زیر ساخت‌ها چون توسعه خطوط هوایی و راه اندازی صدور روادید الکترونیک است.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی بویژه ارومیه از ظرفیتهای خدادای مختلفی برخوردار است که با افتتاح این دفتر یکی از این اقدامات پیشبردی برای شکوفا و بالفعل شدن آن ظرفیتها است.

شهردار ارومیه با بیان اینکه خرید هواپیما توسط شهرداری اقدام بعدی در جهت تکمیل اهداف این دفتر است که در مرحله کارهای بانکی آن هستیم افزود: افزایش آمار سفر به این استان نوید روزهای خوب برای این استان ماست.

حضرت پور اضافه کرد: شهرداری و شورای شهر ارومیه آمادگی خوددرا برای هر اقدامی در جهت توسعه و ایجاد اشتعال استان اعلام می‌کند.

شهردار ارومیه عنوان کرد: با توجه به وضعیت تحریم‌ها، تصویب شورای شهر، مبنی بر خرید هواپیمای اختصاصی برای اورمیه، به تعویق افتاده بود، که انشالله همزمان با رفع تحریم‌ها این اقدام به زودی انجام خواهد شد.

دفتر صدور روادید الکترونیکی فرودگاه بین المللی ارومیه با حضور حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه، علیرضا رادفر معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی، محمد حضرت پور شهردار، عباس حسنخانی فرماندار، نادر قاضی پور و روح الله حضرت پور نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و با شرکت جمعی از مدیران آذربایجان غربی دفتر صدور روادید الکترونیک در فرودگاه بین المللی شهید باکری اورمیه افتتاح شد.